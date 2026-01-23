Ni en Netflix ni en HBO: estas son las cinco películas nominadas a los Oscar que puedes ver en los cines de Alicante
Las candidatas que puedes ver en Alicante acumulan varias nominaciones entre las que destacan a mejor película, mejor actor protagonista o mejor película de animación
Unas nominaciones de récord. Los Oscar de este año han coronado a la película Los pecadores (Sinners) como la más nominada de la historia con 16 candidaturas. Le siguen de cerca otras películas como Una batalla tras otra (13 nominaciones) o Frankestein (9 candidaturas), así que si quieres verlas todas, aquí tienes el listado definitivo para verlas en casa o en las salas de cine de la ciudad de Alicante.
Películas nominadas a los Oscar que puedes ver los cines de Alicante
Si eres de los que disfruta viendo las películas en el cine y más si tienen una nominación tan importante como los Oscar, estás de enhorabuena. En los cines de la ciudad de Alicante, San Juan y San Vicente tienen varios de los filmes nominados de este año.
Hamnet
Con 8 nominaciones, incluyendo el de Mejor Película, esta historia contada por Chloé Zhao se centra en el doloroso duelo de Agnes Hathaway y su marido William Shakespeare, tras la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, debido a la peste.
Tienes disponible esta película en los siguientes cines:
- Kinépolis Plaza Mar 2
- Cines Yelmo Puerta de Alicante
- Cines Aana Alicante y San Juan
- Cines Odeón San Vicente
Marty Supreme
Esta historia narra la vida de un ambicioso Marty Mauser, un jugador de tenis de mesa en los años 50. Tiene 9 nominaciones a la estatuilla dorada y está progatonizada por el reciente ganador del Globo de Oro a Mejor actor, Timothée Chalamet. Puedes verla en:
- Cines Odeón San Vicente
Avatar: fuego y ceniza
La nueva entrega de esta saga fantástica no se ha quedado fuera de las nominaciones y ha conseguido dos estatuillas: Mejor diseño de vestuario y Mejores efectos visuales.
En Alicante está disponible en:
- Kinépolis Plaza Mar 2
- Cines Yelmo Puerta de Alicante
- Cines Aana San Juan
- Cines Odeón San Vicente
Zootropolis 2
Esta película está nominada a Mejor Largometraje de Animación sigue contando con los protagonistas de la primera entrega, aunque esta vez tendrán que desvelar un nuevo misterio. En Alicante está disponible en:
- Kinépolis Plaza Mar 2
- Cines Yelmo Puerta de Alicante
- Cines Aana San Juan
- Cines Axion San Juan
- Cines Odeón San Vicente
Arco
Esta película francesa narra la historia de Iris, una niña de 10 años que ve caer del cielo a un misterioso niño con traje arcoíris. También está nominada a Mejor película de animación. Puedes verla en:
- Cines Aana San Juan
- Cines Odeón San Vicente
