Ni en Netflix ni en HBO: estas son las cinco películas nominadas a los Oscar que puedes ver en los cines de Alicante

Unas nominaciones de récord. Los Oscar de este año han coronado a la película Los pecadores (Sinners) como la más nominada de la historia con 16 candidaturas. Le siguen de cerca otras películas como Una batalla tras otra (13 nominaciones) o Frankestein (9 candidaturas), así que si quieres verlas todas, aquí tienes el listado definitivo para verlas en casa o en las salas de cine de la ciudad de Alicante.

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Netflix

Frankenstein

Sueños de trenes

Las guerreas Kpop

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en HBO Max

Los pecadores

'Una batalla tras otra'

Weapons:

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Amazon Prime

Los pecadores

'Una batalla tras otra'

Bugonia

Un simple accidente

Blue Moon (27 de enero)

Song Sung Blue: canción para dos

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Jurassic World: El Renacer

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Apple TV

Los pecadores

Bugonia

F1: la película

The Smashing Machine

Song Sung Blue: canción para dos

The Ugly Stepsister

Laberinto en llamas

Jurassic World: El Renacer

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Movistar +

Los pecadores

'Una batalla tras otra'

Sirât

Jurassic World: El Renacer

Películas nominadas a los Oscar que puedes ver los cines de Alicante

Si eres de los que disfruta viendo las películas en el cine y más si tienen una nominación tan importante como los Oscar, estás de enhorabuena. En los cines de la ciudad de Alicante, San Juan y San Vicente tienen varios de los filmes nominados de este año.

Hamnet

Con 8 nominaciones, incluyendo el de Mejor Película, esta historia contada por Chloé Zhao se centra en el doloroso duelo de Agnes Hathaway y su marido William Shakespeare, tras la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, debido a la peste.

Tienes disponible esta película en los siguientes cines:

Kinépolis Plaza Mar 2

Cines Yelmo Puerta de Alicante

Cines Aana Alicante y San Juan

Cines Odeón San Vicente

Marty Supreme

Esta historia narra la vida de un ambicioso Marty Mauser, un jugador de tenis de mesa en los años 50. Tiene 9 nominaciones a la estatuilla dorada y está progatonizada por el reciente ganador del Globo de Oro a Mejor actor, Timothée Chalamet. Puedes verla en:

Cines Odeón San Vicente

Avatar: fuego y ceniza

La nueva entrega de esta saga fantástica no se ha quedado fuera de las nominaciones y ha conseguido dos estatuillas: Mejor diseño de vestuario y Mejores efectos visuales.

En Alicante está disponible en:

Kinépolis Plaza Mar 2

Cines Yelmo Puerta de Alicante

Cines Aana San Juan

Cines Odeón San Vicente

Zootropolis 2

Esta película está nominada a Mejor Largometraje de Animación sigue contando con los protagonistas de la primera entrega, aunque esta vez tendrán que desvelar un nuevo misterio. En Alicante está disponible en:

Kinépolis Plaza Mar 2

Cines Yelmo Puerta de Alicante

Cines Aana San Juan

Cines Axion San Juan

Cines Odeón San Vicente

Arco

Esta película francesa narra la historia de Iris, una niña de 10 años que ve caer del cielo a un misterioso niño con traje arcoíris. También está nominada a Mejor película de animación. Puedes verla en:

