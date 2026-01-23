Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni en Netflix ni en HBO: estas son las cinco películas nominadas a los Oscar que puedes ver en los cines de Alicante

Las candidatas que puedes ver en Alicante acumulan varias nominaciones entre las que destacan a mejor película, mejor actor protagonista o mejor película de animación

Lucía Feijoo Viera

O. Casado

O. Casado

Unas nominaciones de récord. Los Oscar de este año han coronado a la película Los pecadores (Sinners) como la más nominada de la historia con 16 candidaturas. Le siguen de cerca otras películas como Una batalla tras otra (13 nominaciones) o Frankestein (9 candidaturas), así que si quieres verlas todas, aquí tienes el listado definitivo para verlas en casa o en las salas de cine de la ciudad de Alicante.

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Netflix

  • Frankenstein
  • Sueños de trenes
  • Las guerreas Kpop

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en HBO Max

  • Los pecadores
  • 'Una batalla tras otra'
  • Weapons:

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Amazon Prime

  • Los pecadores
  • 'Una batalla tras otra'
  • Bugonia
  • Un simple accidente
  • Blue Moon (27 de enero)
  • Song Sung Blue: canción para dos
  • The Smashing Machine
  • The Ugly Stepsister
  • Jurassic World: El Renacer

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Apple TV

  • Los pecadores
  • Bugonia
  • F1: la película
  • The Smashing Machine
  • Song Sung Blue: canción para dos
  • The Ugly Stepsister
  • Laberinto en llamas
  • Jurassic World: El Renacer

Películas nominadas a los Oscar que se pueden ver en Movistar +

  • Los pecadores
  • 'Una batalla tras otra'
  • Sirât
  • Jurassic World: El Renacer

Películas nominadas a los Oscar que puedes ver los cines de Alicante

Si eres de los que disfruta viendo las películas en el cine y más si tienen una nominación tan importante como los Oscar, estás de enhorabuena. En los cines de la ciudad de Alicante, San Juan y San Vicente tienen varios de los filmes nominados de este año. 

Hamnet

Con 8 nominaciones, incluyendo el de Mejor Película, esta historia contada por Chloé Zhao se centra en el doloroso duelo de Agnes Hathaway y su marido William Shakespeare, tras la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años, debido a la peste.

Tienes disponible esta película en los siguientes cines:

  • Kinépolis Plaza Mar 2 
  • Cines Yelmo Puerta de Alicante
  • Cines Aana Alicante y San Juan
  • Cines Odeón San Vicente

Marty Supreme

Esta historia narra la vida de un ambicioso Marty Mauser, un jugador de tenis de mesa en los años 50. Tiene 9 nominaciones a la estatuilla dorada y está progatonizada por el reciente ganador del Globo de Oro a Mejor actor, Timothée Chalamet. Puedes verla en:

  • Cines Odeón San Vicente

Avatar: fuego y ceniza

La nueva entrega de esta saga fantástica no se ha quedado fuera de las nominaciones y ha conseguido dos estatuillas: Mejor diseño de vestuario y Mejores efectos visuales.

En Alicante está disponible en:

  • Kinépolis Plaza Mar 2 
  • Cines Yelmo Puerta de Alicante
  • Cines Aana San Juan
  • Cines Odeón San Vicente

Zootropolis 2

Esta película está nominada a Mejor Largometraje de Animación sigue contando con los protagonistas de la primera entrega, aunque esta vez tendrán que desvelar un nuevo misterio. En Alicante está disponible en:

  • Kinépolis Plaza Mar 2 
  • Cines Yelmo Puerta de Alicante
  • Cines Aana San Juan
  • Cines Axion San Juan
  • Cines Odeón San Vicente

Arco

Esta película francesa narra la historia de Iris, una niña de 10 años que ve caer del cielo a un misterioso niño con traje arcoíris. También está nominada a Mejor película de animación. Puedes verla en: 

  • Cines Aana San Juan
  • Cines Odeón San Vicente

