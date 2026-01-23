Fin de semana | Música
Pablo López, Rubén Pozo y otros conciertos para este fin de semana en Alicante
Artistas como Niña Coyote eta Chico Tornado, Lucas Colman o David Otero también pasarán por las salas de la provincia
A. Zaragoza
Artistas como Lucas Colman, Rubén Pozo o el «killer dúo» donostiarra Niña Coyote eta Chico Tornado subirán los decibelios en una provincia que también recibirá a nombres consolidados como el malagueño Pablo López o el madrileño David Otero. No faltará tampoco la representación local, con músicos de la talla del rapero Seven y la banda Qualsevol.
Una estela musical surca el cielo alicantino con Pablo López
Pablo López actuará este domingo a las 20 horas en el ADDA de Alicante dentro de su gira El niño del espacio. El cantante malagueño, que inició su carrera en Operación Triunfo en 2008, se ha consolidado como uno de los artistas más destacados de la música española gracias a una trayectoria marcada por el éxito y el reconocimiento. Desde su debut con Once historias y un piano, ha encadenado trabajos premiados con discos de oro y platino, entre ellos El mundo y los amantes inocentes y Camino, fuego y libertad, grabado en los estudios Abbey Road de Londres. En esta gira presenta sus últimos singles junto a los temas más representativos de su carrera. Auditorio Provincial de Alicante.
Niña Coyote eta Chico Tornado sientan cátedra en Cox
Un concierto marcado por la expresión y la intensidad. Niña Coyote eta Chico Tornado representan el rock árido y pesado que cuesta ver ya en bandas nacionales. Este sábado, a las 21 horas, llegan a la TNT Blues de Cox para destilar y mostrar el carisma de su álbum Atea, grabado en los estudios Elkar de Donostia por Víctor Sánchez, donde amplían la paleta melódica a la psicodelia, ramalazos punk y temas con ritmos y melodías antes no explorados. TNT Blues de Cox.
Rubén Pozo regresa a los escenarios con nuevo disco
Rubén Pozo actuará este viernes a las 22 horas en la Sala Stereo de Alicante en un concierto que repasa su trayectoria y presenta su último trabajo 50Town. El músico madrileño inició su carrera en Buenas Noches Rose y alcanzó gran popularidad con Pereza, el dúo que formó junto a Leiva, con el que firmó algunos de los discos más reconocidos del pop rock español reciente. Tras aquella etapa, desarrolló proyectos como Mesa para Dos junto a Lichis y, desde hace varios años, mantiene una sólida carrera en solitario. Después de Vampiro+, Pozo regresa con 50Town, un disco que da nombre a una gira concebida para celebrar cinco décadas de vida y de carretera, con un directo cercano, honesto y centrado en canciones ya consolidadas en la memoria del público. Sala Stereo, Alicante.
Lucas Colman y David Otero, duelo de voces masculinas
La sala Euterpe acoge este fin de semana dos conciertos destacados. El viernes, a las 22 horas, actuará el madrileño Lucas Colman, que llega a Alicante con su nuevo disco Romperlo todo, un trabajo en el que continúa trasladando al escenario vivencias personales a través de canciones concebidas para el directo junto a su banda. El sábado, a la misma hora y en el mismo espacio, será el turno de David Otero, uno de los nombres más reconocidos del pop español, que tras su etapa de éxito en El Canto del Loco y su carrera como El Pescao, presenta ahora su proyecto en solitario con temas como Una foto en blanco y negro o Buscando el sol. El músico llega con su último álbum, Inteligencia Natural, en un formato íntimo que combina melodías y cercanía con el público, en un concierto que ha agotado todas las entradas. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.
Sabor local en la agenda musical de Marearock
La sala Marearock acoge este fin de semana dos citas destacadas con artistas locales. Este viernes, a las 22 horas, actúa el ilicitano Seven, nombre artístico de Iván Pomares, rapero y referente del sonido urbano que celebra 15 años de trayectoria musical. El concierto servirá como repaso a una carrera marcada por trabajos como Caos y Orden, con letras de fuerte contenido personal y una cuidada producción audiovisual, y contará con la participación de varios artistas invitados. El sábado, a la misma hora y en el mismo recinto, será el turno de Qualsevol, banda formada por músicos de Alicante y Mutxamel que ha ido consolidando su propuesta hasta convertirse en un proyecto colectivo de amplio registro sonoro, que transita entre el pop, el rock, el indie, la canción de autor y la música alternativa. El concierto contará además con la participación de Grupo de Acción y The Sheeran’s Team como bandas invitadas. Sala Marearock, Alicante.
