Un 2026 lleno de música en Alicante: Chayanne, Viva Suecia y otros conciertos que llegan a la provincia este año

Alicante se consolida año tras año como un destino destacado para la música en directo. El número de festivales que se celebran en la provincia, junto a una programación constante de conciertos de gran y pequeño formato, permite anticipar que 2026 será un año especialmente relevante para la escena musical, tanto en volumen como en calidad, pese a que todavía quedan por anunciar numerosas actuaciones previstas para los próximos meses. Además, destaca que los conciertos anunciados son, en su gran mayoría, de artistas masculinos.

En ejercicios anteriores, la oferta musical en la provincia ha estado muy marcada por la presencia de artistas internacionales, una apuesta que ha reforzado la alianza entre cultura y turismo y ha contribuido a proyectar la imagen de Alicante como un enclave atractivo para disfrutar de la música en vivo. En este contexto, nombres como Simple Minds, Status Quo, The Waterboys o Black Eyed Peas han recalado recientemente en la provincia con conciertos propios. Este año, sin embargo, la programación otorgará un mayor protagonismo a figuras consolidadas de la música nacional.

No obstante, la agenda cultural espera ampliarse en los próximos días con la programación de la plaza de toros de Alicante, que en los últimos años ha acogido ciclos como La Plaza en Vivo o Golden Legends. El retraso en los anuncios se debe a que acaba de resolverse el proceso de selección de la empresa encargada de la explotación del recinto, que volverá a ser Eventos Mare Nostrum SL, al haber sido la única candidatura presentada.

Fito y Fitipaldis ha agotado entradas para su concierto en la plaza de toros / Ferran Sendra

Fuentes cercanas al coso alicantino explican a INFORMACIÓN que, aunque los anuncios de las próximas actuaciones llegan con demora, el mínimo de conciertos anuales pasará de seis a diez, ampliando así la oferta musical del recinto. Por el momento, ya están confirmadas varias citas destacadas, como el concierto de Fito y Fitipaldis, previsto para el 6 de mayo, cuyas entradas ya se han agotado dentro de su Aullidos Tour; el Festival Mediterráneo de Cantautores Cuevas del Canelobre, que se celebrará el 11 de julio con actuaciones de Conchita, Marta Soto, Carlos Chaouen, Tontxu y Diego Martín; y el recital de Antonio Orozco, que llegará a Alicante el 25 de julio dentro de La gira de tu vida.

Actuaciones de gran formato

Recintos como El Muelle Live, Brilla Torrevieja o Área 12 han diseñado una programación de conciertos de gran aforo que se extenderá a lo largo de todo el año. La actividad comenzará en el espacio situado en el Muelle de Levante, donde el 27 de marzo el grupo La Fúmiga ofrecerá un concierto a modo de despedida del público alicantino. La actuación formará parte de su gira L'últim abraç y supondrá la última vez que la banda actuará en Alicante, con un repertorio centrado en sus canciones más reconocidas y una reivindicación de la lengua valenciana junto a su público “del sur”.

Chayanne aterriza en Benidorm en medio de su gira internacional / INFORMACIÓN

En el mes de abril, El Muelle Live acogerá el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, una propuesta de carácter nostálgico que se celebrará el día 11 y que contará con las actuaciones en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda (Danza Invisible). La programación se completará con sesiones de DJ dedicadas a los grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90. El evento, que tuvo que ser cancelado el pasado año, regresa ahora con el objetivo de convertirse en una referencia musical para toda una generación.

La agenda continuará con el concierto de la cantante sevillana Marta Santos, una de las nuevas figuras del panorama musical actual, que actuará el 24 de abril. Dos días después, el 26 de abril, llegará Malinche Symphonic, la adaptación sinfónica del musical Malinche, creado por Nacho Cano. Además, el 25 de abril se celebrará una jornada que, bajo el nombre Atardeceres El Muelle, contará con la participación de varios grupos todavía por anunciar.

Miguel Ríos actuará en El Muelle Live haciendo un repaso por todos sus éxitos / Nani Gutierrez

El Muelle Live será también escenario de otras actuaciones destacadas, como el concierto del pionero del rock nacional Miguel Ríos el 29 de mayo, el regreso a los escenarios de La Gossa Sorda el 6 de junio, la presentación en directo del disco KM0 de Pablo Alborán el 9 de julio, la parada en Alicante de la gira de OT, con los concursantes de la última edición, el 17 de julio, y el recital de Sergio Dalma, previsto para el 22 de agosto.

Asimismo, el recinto albergará el festival Son de Spain, que se celebrará los días 14 y 15 de agosto y contará con las actuaciones de artistas como Bustamante, David Civera, Nena Daconte o Maldita Nerea, entre otros. Una actividad que seguirá con las actuaciones de Vanesa Martín el 11 de septiembre y de Raphael el 26 del mismo mes. No obstante, desde la organización aseguran que van a seguir anunciándose nombres de manera progresiva, que se sumarán a la programación ya confirmada.

La banda estadounidense The Black Crowes actuará el 8 de julio en Área 12 / INFORMACIÓN

Por lo que respecta al recinto de Área 12, ubicado en el Multiespacio Rabasa y con capacidad para 15.000 personas, el número de confirmaciones anunciadas es más reducido, aunque los nombres programados aspiran a congregar a un amplio número de asistentes. Es el caso de Dani Martín, cuyo concierto fue anunciado a principios del pasado año y que llegará a Alicante el 27 de junio para repasar las canciones que le han situado en una posición destacada dentro de la música nacional, tanto en su etapa en solitario como en sus inicios al frente de El Canto del Loco.

En el apartado internacional, una de las actuaciones individuales confirmadas es la de The Black Crowes. La banda estadounidense, originaria de Atlanta, actuará el 8 de julio de 2026, con un repertorio que incluirá himnos como Hard to Handle o She Talks to Angels, además de presentar su último trabajo, A Pound of Feathers, cuyo lanzamiento está previsto para el mes de marzo. Tres días después, el 11 de julio, será el turno de Viva Suecia, una de las formaciones más destacadas del panorama musical nacional actual. El grupo murciano, liderado por Rafa Val, llegará a Área 12 para presentar su disco Hecho en tiempos de paz. La programación exclusiva de Área 12 se cerrará el 29 de agosto con la actuación de Hombres G, una de las bandas más populares del pop-rock español, que pondrá el broche final al ciclo de conciertos del recinto este verano.

El éxito de Viva Suecia también se vivirá en Alicante / INFORMACIÓN

Fuera de la capital de la provincia, Benidorm ha confirmado la actuación del cantante puertorriqueño Chayanne, prevista para el 24 de julio dentro de la programación del SkyFest. Por el momento, el ciclo de conciertos que se celebrará en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor no ha anunciado más artistas. Por su parte, Leiva será otro de los nombres destacados del verano musical en la provincia, con una actuación programada para el 15 de agosto dentro de la agenda de Brilla Torrevieja. Además, a la fecha de publicación de este artículo, la única confirmación del ciclo de Noches Mágicas es la de Ana Torroja el 1 de agosto en los Jardines de Abril.

Las salas de conciertos levantan la mirada

No se puede realizar un repaso a los conciertos previstos en la provincia durante 2026 sin detenerse en el papel fundamental que desempeñan las salas de conciertos, espacios que apuestan por la música en directo desde un prisma más cercano y auténtico. A la consolidada red de locales se suma este año el estreno de Baltimore Live, ubicado en Marmarela, que amplía una oferta en la que ya destacan recintos como la Sala The One de San Vicente del Raspeig, la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant, TNT Blues de Cox, la Sala Stereo de Alicante, La Gramola de Orihuela, la Sala Marearock de Alicante, La Llotja de Elche o La Caja Negra de Las Cigarreras.

La programación de todas estas salas refleja el buen momento que atraviesa la música en vivo en la provincia, con agendas que, en algunos casos, ya alcanzan fechas confirmadas hasta 2027. Por sus escenarios pasarán artistas y bandas de primer nivel tanto nacional como internacional, consolidando estos espacios como pilares culturales del territorio. Entre los nombres anunciados figuran los raperos estadounidenses Mobb Deep, Ángel Stanich, el navarro Josetxu Piperrak, Quique González, el cantautor Pedro Pastor, Chica Sobresalto, El Kanka, Barry B, el concierto conjunto de Barón Rojo y Obús, Marwan, O’Funk’illo, Miss Caffeina, los suizos The Giant Robots, El Niño de la Hipoteca o los polacos Moron’s Morons, entre otros.

Hablemos de festivales

Por último, también conviene destacar el peso de los festivales que se celebran a lo largo y ancho de la provincia, de géneros muy diversos, y que permiten disfrutar de artistas y bandas que no suelen recalar en Alicante con conciertos individuales. El calendario festivalero arrancará el 31 de enero en Villena con el F*ck The Censorship Festival y continuará con citas de corte más alternativo como el Spring Festival de Alicante (29 y 30 de mayo), el Low Festival de Torrevieja(31 de julio y 1, 2 de agosto) o el Mar de Jávea (3y 4 de abril).

La oferta se completa con propuestas más heterogéneas, como el Maror Festival de La Vila Joiosa (26 y 27 de junio), y con el protagonismo del rock en el Iberia Festival de Benidorm (23 de mayo). Para el público afín al heavy metal, vuelve una de las citas más consolidadas del calendario, el Leyendas del Rock (5, 6, 7 y 8 de agosto), que este año contará con Helloween como cabeza de cartel. Apenas una semana después, y en el mismo recinto de Villena, regresará el Aúpa Lumbreiras (13, 14 y 15 de agosto), que toma el relevo del ya desaparecido Rabolagartija.

Por su parte, los seguidores de los sonidos urbanos también tendrán varias oportunidades a lo largo del año. El Rocanrola de Alicante (30 de abril y 1, 2 de mayo) supondrá una nueva toma de contacto con el evento tras la cancelación de su anterior edición por causas meteorológicas, mientras que el Big Sound de Torrevieja (25 y 26 de julio), el Reggaeton Millennial Fest (7 y 8 de agosto) y el Costa Sonora de Alicante (3 y 4 de abril) completan una programación que consolida a la provincia como uno de los territorios con mayor diversidad y actividad musical del país.