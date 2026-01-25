Los Turanga: surfeando la melodía en cuerpo y alma

Ficha técnica Formación: Marcos (batería), Simón (bajista) y Endika (guitarra) Procedencia: Alicante Discos: Canciones para un guateque / EP (2025) Año de creación: 2025

Hablemos de surf rock. Rápido y conciso. Una melodía capaz de invitar al baile a mentes de lo más diversas y de gustos muy variados. Un estilo casi denostado por las radios, pero que sigue siendo un emblema popular de nuestros tiempos. Hablar de este género es hablar, por ejemplo, de Pulp Fiction, posiblemente una de las películas más conocidas de todos los tiempos. ¿Cómo es posible que una canción sin letra, como la icónica Misirlou de Dick Dale, sea reconocida tanto por un jubilado como por un estudiante de secundaria?

La fuerza de la música va más allá de modas: es una corriente que atraviesa el cuerpo y te hace moverte casi contra tu propia voluntad, un virus que impide al sujeto quedarse quieto. Y si no, que se lo pregunten a quienes escuchan Surf Rider de The Lively Ones. Quizás por ello, una banda ha decidido rescatar esa sonoridad en Alicante, creando música desde cero cargada de melodías adictivas y con la mirada puesta en la reverberación. Tres melómanos que se han unido para tocar por el puro placer de estar sobre el escenario.

Los Turanga no necesitan letras para expresarse, y en un mundo saturado de estímulos e información constante, eso es algo difícil de lograr. "Llevamos muy poco tiempo en activo y nos ha servido para comprobar que la gente aprecia mucho lo que hacemos, y eso nos motiva. Es un sonido que combina frescura y tradición, y creemos que llena un hueco que faltaba en la ciudad", explica su guitarrista y alma máter Endika.

Fue él quien puso en marcha el proyecto, siguiendo un impulso musical que necesitaba materializar. Grabó el primer EP del grupo, Canciones para un guateque, cuatro temas adictivos que engancharon de inmediato a Marcos y Simón, quienes no dudaron en sumarse a la banda. Ahora, tras llenar El Búnker de Alicante en su último concierto junto a Le Grand Miercoles, trabajan en nuevos lanzamientos del grupo con la intención de ampliar horizontes pero siendo fieles al sentido de este grupo.

Los Turanga durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / HECTOR FUENTES

"Estamos componiendo bastante y queremos grabar un disco pronto. La idea es ir sacando varios EPs de manera progresiva antes de pensar en un LP completo, que también nos gustaría lanzar en vinilo", explican a INFORMACIÓN. "La prioridad ahora es disfrutar y mantener los pies en la tierra: tocar por placer, disfrutar de la música y generar una red musical con otros grupos y artistas locales". Con ese espíritu, están desarrollando un festival propio, Surfing Lucentum, que promete llenar Alicante de música y del que pronto darán más detalles.

Un gesto que puede parecer sencillo, pero que en realidad implica un trabajo complicado si se tiene en cuenta las dificultades que enfrentan hoy las bandas para programar actuaciones. "Es dificil encontrar lugares accesibles para tocar si no eres un grupo conocido", apuntan. "Muchos locales cobran alquileres muy altos o exigen contactos que no todos tenemos. Eso limita la creación de cantera y dificulta que los grupos nuevos se den a conocer. En otros lugares, como Inglaterra, es mucho más fácil: vas a un bar y siempre hay música en directo. Aquí todavía hay que luchar duro por cada espacio".

Es un discurso recurrente entre muchas de las bandas que pasan por Sonidos de Proximidad, y que dibuja con claridad las dificultades a las que se enfrentan numerosos músicos que, como ellos, no encuentran espacios viables para presentar su proyecto en sociedad. A ello se suman las largas listas de espera de algunas salas, con programaciones cerradas incluso hasta 2027, una situación que en muchos casos obliga a los grupos a mantener en activo discos que ya piden relevo tras varios años de recorrido.

Tres miradas diferentes

Otro de los rasgos distintivos del grupo es la convivencia de tres perfiles musicales muy diferentes, pero unidos por una misma sensibilidad creativa. Los Turanga nacen precisamente de esa convivencia diaria en la sala de ensayo, un espacio compartido que terminó dando forma a un proyecto común. Ahora, tras comprobar que la propuesta avanza con paso firme, se muestran "muy ilusionados" al ver cómo "este proyecto nuevo está fluyendo de forma natural".

Tres músicos movidos por el surf instrumental, pero con diferencias que amplian los horizontes de sus canciones / HECTOR FUENTES

Sus primeros conciertos, desde aquel debut compartiendo escenario con los mexicanos Dr. Tritón, han generado una experiencia especial entre el público alicantino que los ha descubierto. "La química entre nosotros es muy buena y en directo se crea una especie de guateque, una palabra que nos encanta, porque trasladamos al público la conexión que existe entre nosotros", apunta la banda. En poco tiempo, se ha erigido una formación que mira de frente a la música instrumental y que puede convertirse en uno de los referentes del surf rock en la provincia.

"Al ser solo tres, la logística y el entendimiento dentro del grupo se facilita muchísimo, y eso permite que cada uno aporte su granito de arena", explican. En esa línea, aseguran que las nuevas canciones mantendrán la esencia del proyecto, pero explorarán un universo sonoro más amplio. "A mí, por ejemplo, me gusta el pop y los estribillos pegadizos", señala Marcos, responsable de introducir melodías que evocan el imaginario clásico del pop. “Simón tira más hacia lo cañero y Endika viene del surf más ortodoxo. En los ensayos buscamos un punto común para llevar el surf hacia nuestro terreno, y la convivencia en el local siempre es muy creativa”, añade el batería.

Noticias relacionadas

No se trata de hablar de salvadores de la música ni de adalides de un género, pero sí de personas que viven lo que hacen con absoluta entrega. Tres músicos tranquilos que han encontrado en la música una forma de estar en el mundo, aunque tengan que compaginarla con otros trabajos. En esa búsqueda constante de retos, han optado por un camino poco transitado en pleno 2026: un proyecto instrumental basado en el surf rock. Puede parecer una locura, pero es precisamente esa locura la que ha dado lugar a Los Turanga. Y en ese gesto gana la escena y gana el público.