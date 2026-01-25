Victorino Martín, Escribano y Cuartero, premios de «Puerta Grande»

Otorgar y mantener unos galardones taurinos en pleno siglo XXI es todo un logro y un gran reto. Defender y reconocer a los triunfadores de la temporada alicantina es además hacer patria en tu tierra. Así lo lleva haciendo desde hace veinticuatro años la Asociación Cultural Taurina «Puerta Grande, Sentimiento Taurino», una entidad que, en el frío y largo mes de enero, caliente los ánimos de la temporada con sus galardones anuales, los más cargados de premiados y uno de los más antiguos de la provincia. La entrega se realizará esta misma tarde en una comida que dará paso al acto taurino. Victorino Martín, Manuel Escribano y el novillero alicantino Javier Cuartero serán los premiados en materia estrictamente taurina, premios estos relacionados directamente con la pasada feria de Hogueras.

Victorino Martín, que ya es un ganadero asociado a esta tierra regresa a Alicante y lo hace para seguir acaparando reconocimientos. En este caso el premio es para el conjunto de su ganadería, por la gran tarde de los seis toros lidiados en solitario por Manuel Escribano. Recordemos que uno de aquellos seis toros fue indultado por el diestro de Gerena, quien, al mismo tiempo recogerá el galardón al mejor torero de la feria. Por su parte, el novillero alicantino Javier Cuartero será premiado como mejor novillero del ciclo fogueril, por la tarde en la que se presentó con caballos abriendo la puerta grande de su plaza de Alicante.

El ganadero Victorino Martín. / Antonio Vigueras

Varias menciones especiales acompañarán a los triunfadores. En esta ocasión, la sensibilidad y el reconocimiento a diferentes labores profesionales serán protagonistas. Destaca el galardón que recibirá Pilar Tébar, secretaria autonómica de Cultura hasta hace poco más de un mes y actualmente asesora de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Su implicación única con el toreo, su gran trabajo al frente del Circuito Valenciano de Novilladas y su compromiso con todos los sectores taurinos de la Comunidad Valenciana han sido suficientes para premiar una labor impecable y altamente destacada por todos los profesionales, que siguen valorando todo ese esfuerzo pasado.

Noticias relacionadas

El torero Manuel Escribano. / Antonio Vigueras

La doctora en Ciencias Veterinarias, Eliana Abellán, se ha convertido en una divulgadora excepcional del arte del torero. Su ejemplo de lucha, de amor al toreo y su valentía a la hora de desafiar a los estamentos universitarios que no quisieron dirigir su tesis doctoral, ahora tiene un merecido premio. La empresa Eventos Mare Nostrum también será premiada por configurar la que ha sido catalogada como una de las mejores Ferias de Hogueras de los últimos años. Finalmente, la ganadería salmantina de Pedraza de Yeltes y el Club de Abonados de la Plaza de Toros de Albacete recibirán sendas menciones especiales que rematan esta nutrida lista de premiados. El acto será conducido por el periodista alicantino Luis Miguel Sánchez.