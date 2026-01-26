El arquitecto Guardiola Picó, a un paso de convertirse en hijo predilecto de Alicante

El sueño del bisnieto de José Guardiola Picó comienza a tomar forma. Enrique Guardiola Riquelme ha asumido como propia la lucha por otorgar el reconocimiento que considera pendiente a la figura de su antepasado, un legado que mantiene vivo mediante la reedición de dos libros que funcionan como un espejo de la Alicante del siglo XIX. Las obras Alicante en el siglo venidero (1897) y Reformas en Alicante para el siglo XX (1909) han vuelto a ver la luz gracias a su financiación íntegra y se distribuyen de forma gratuita entre quienes deseen conocer de primera mano el pensamiento visionario de su bisabuelo.

Se trata de un trabajo laborioso que empieza, por fin, a dar frutos. Tras años de reuniones y escritos dirigidos al Ayuntamiento de Alicante, en los que solicitaba que el arquitecto alicantino fuera nombrado hijo ilustre de la ciudad "para compensar la deuda que Alicante tiene con José Guardiola Picó", la propuesta comienza a ganar apoyos. El más reciente procede del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA), que ha presentado ante el Consistorio una propuesta formal en reconocimiento a su legado arquitectónico, urbanístico y social.

Enrique Guardiola, durante una entrevista con INFORMACIÓN en 2025 / Rafa Arjones

La iniciativa supone una manera de poner en valor un pensamiento que resultó clave en la configuración de la Alicante moderna. La solicitud, acompañada de un informe técnico y cultural, subraya el papel de Guardiola Picó como figura central en la transición de una ciudad amurallada, insalubre y desordenada hacia un modelo urbano racional, saludable y adaptado a las nuevas necesidades del siglo XX. Especialmente relevante es su concepto de "higienización" local.

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante lidera así una propuesta impulsada inicialmente por la familia del arquitecto y respaldada por numerosas adhesiones institucionales, entre ellas la Universidad de Alicante, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la Fundación Mediterráneo, Casa Mediterráneo, la Unión Profesional de Alicante, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Oficial de Economistas, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias, el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás y la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante.

El arquitecto Guardiola Picó, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Un legado en el saneamiento de la ciudad

El arquitecto José Guardiola Picó es considerado una figura esencial en la transformación de Alicante durante el siglo XIX. Su legado arquitectónico incluye obras emblemáticas como el barrio de Benalúa, el Casino de Alicante, la Casa Alberola, el Teatro Circo, el Hospital del Niño Jesús, el Asilo de Nuestra Señora del Remedio o la Explanada, entre muchas otras. A ello se suma una extensa producción escrita en la que analizó con profundidad los problemas urbanos de su tiempo desde una perspectiva técnica, social y humanista.

Arquitecto provincial, municipal y diocesano, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y autor de proyectos emblemáticos como el parque de Canalejas, Guardiola Picó destacó también como pensador urbano. Publicó más de 800 páginas en prensa, posteriormente recopiladas en obras como Memoria higiénica de Alicante (1894) o Reformas en Alicante para el siglo XX (1895, 1909), en las que planteó soluciones técnicas, sociales y morales a los problemas estructurales de la ciudad.

Enrique Guardiola sujeta en sus manos un ejemplar del libro de su bisabuelo / Rafa Arjones

El informe del CTAA que acompaña la nominación lo sitúa como un pionero en la aplicación de criterios higienistas a la planificación urbana, adelantándose a debates hoy plenamente vigentes como la sostenibilidad, la movilidad o la justicia climática. En su reflexión urbanística integró factores como el clima, la ventilación, la densidad urbana, la salubridad y el acceso equitativo a la vivienda, con especial atención a las clases trabajadoras.

"Nos parece de justicia que Alicante reconozca institucionalmente a uno de sus hijos más lúcidos y comprometidos con el bienestar colectivo", señala el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos, Emilio Vicedo. "Guardiola Picó no solo dejó edificios; dejó una idea de ciudad, un modelo basado en la dignidad humana, el paisaje mediterráneo y la vocación de futuro", concluye. De esta manera, Enrique Guardiola comienza a ver encaminado su objetivo: el de dar una relevancia adecuada al legado de su bisabuelo.