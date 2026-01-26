Béton Brut reivindica la cocina alicantina en Madrid Fusión con un arroz de autor

La cocina alicantina ha arrancado con fuerza en la jornada inaugural de Madrid Fusión, el congreso gastronómico más importante del país. Lo ha hecho de la mano de Béton Brut, el último proyecto del grupo alicantino FORTY Group, que ha conquistado al público profesional con su propuesta de autor: un arroz negro de sepionets y gamba roja de Santa Pola.

El plato ha protagonizado el cierre del turno matinal de showcookings del stand de la Comunitat Valenciana, una de las sesiones más esperadas de la jornada, que ha completado el aforo disponible para presenciar en directo la elaboración del arroz y su maridaje con un cóctel de inspiración mediterránea.

La receta, ejecutada en directo por Tomás Ledezma, jefe de cocina de Béton Brut, con el apoyo de Sergio Egea, jefe de cocina de Puntapiedra, ha ofrecido una reinterpretación contemporánea del recetario tradicional del litoral alicantino. La elaboración ha partido de una base técnica sólida: caldo de morralla y galera, tinta de calamar, picada de sepia, gamba roja de Santa Pola, velo de papada ibérica y un acabado de majado de ajetes tiernos y alioli de lima.

“Queríamos traer un arroz muy nuestro, con sabor a costa, pero con una lectura contemporánea, más directa y armónica”, ha explicado Ledezma. “Es un arroz que huele a mercado, a gamba fresca y a marineros, pero también a técnica, a oficio y a una mirada actual”.

Durante la elaboración del arroz, el jefe de coctelería de Béton Brut, Nicolás de Oliveira, ha preparado un cóctel creado expresamente para la ocasión, a partir de vermut, vino Fondillón y miel, infusionados con romero y tomillo, y cítricos de proximidad como el limón alicantino.

“El cóctel nace de la memoria líquida del Mediterráneo. La uva Monastrell, los cítricos y las hierbas forman parte de nuestro patrimonio, y queríamos que esa esencia dialogara con el arroz”, ha señalado De Oliveira. “Buscamos armonía, no protagonismo, en este maridaje”.

El equipo de Béton Brut junto a la concejala Lidia López en Madrid Fusión / INFORMACIÓN

La propuesta presentada en Madrid Fusión lleva el sello de Pablo Montoro, director gastronómico de Béton Brut y uno de los cocineros más destacados del panorama actual. El concepto, que abrió sus puertas en el Puerto de Alicante en mayo del pasado año, se ha consolidado en pocos meses como un multiespacio donde gastronomía, experiencia y ocio se articulan desde una visión mediterránea y contemporánea.

La jornada ha contado con la presencia de representantes institucionales como José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo, y Lidia López, concejala de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Alicante, en una primera jornada en la que la Comunitat Valenciana ha reunido algunas de sus propuestas gastronómicas más representativas con motivo de la inauguración del certamen.

Madrid Fusión se ha consolidado como el congreso gastronómico más influyente del mundo hispanohablante, reuniendo cada año a chefs, críticos, distribuidores y medios especializados para anticipar las tendencias que marcarán la agenda culinaria internacional. Para Alicante, presente este año con una propuesta sólida tras su reciente capitalidad gastronómica, la cita supone una oportunidad estratégica para reforzar su posicionamiento como destino gastronómico de primer nivel.