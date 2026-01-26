Descubre el Alicante del siglo XIX en una exposición del Archivo Municipal

El Archivo Municipal revive el Alicante de dos siglos atrás con una exposición de 65 imágenes, entre fotografías y grabados, así como documentos en los que se puede ver cómo eran las principales calles y plazas de la ciudad tanto fuera, en los ventanales del edificio de la calle Labradores, como en el interior.

La muestra, titulada Una visión de Alicante en el siglo XIX, se podrá visitar hasta el próximo mes de mayo y en ella el público puede contemplar la primera fotografía panorámica de la ciudad de 1858, del francés Jean Laurent, que custodiaba la Biblioteca Nacional y ha sido cedida para esta exposición. El resto pertenece al Archivo Municipal de Alicante y en ocasiones resulta difícil desentrañar los rincones de Alicante retratados.

Primera panorámica de Alicante de Jean Laurent / Jean Laurent/Biblioteca Nacional

"En esta muestra se pueden ver imágenes curiosas que van a sorprender a alicantinos y visitantes como el entonces paseo de la Reina, hoy Rambla Méndez Núñez, los toneles de vino en el Puerto preparados para ser exportados y la avenida del Doctor Gadea prácticamente sin edificios y la primera vista panorámica de la fachada litoral”, ha explicado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, en la inauguración de la muestra junto a la directora del Archivo, Susana Llorens, tras añadir que la exposición "nos permite ver cómo ha evolucionado nuestra ciudad, sobre todo en el entorno del Ayuntamiento, el Castillo de Santa Bárbara y el Puerto".

También se muestra la visita de Isabel II en 1858 con motivo de la inauguración de la línea férrea Madrid-Alicante. Precisamente fue el prestigioso fotógrafo Jean Laurent que acompañaba a la reina en aquel viaje el que tomó la que se considera la primera fotografía panorámica, en la que se puede ver la fachada litoral con el Castillo de Santa Bárbara detrás.

Inauguracion del monumento a Maisonnave en 1895 / Archivo Municipal de Alicante

Asimismo se pueden contemplar imágenes de la plaza de Gabriel Miró y la Montañeta en la vida cotidiana, de la inauguración de la estatua erigida a Eleuterio Maisonnave y de los balnearios del Postiguet y la Explanada. Y un grabado de una irreconocible avenida de Maisonnave, entonces Alameda de San Francisco con la estación de tren al fondo, entre otros fondos del Archivo Municipal de Alicante.