Enrique Jordá, el artista del hielo de Alicante que esculpe en los Alpes

Lleva más de una década enfundándose los guantes y el gorro y cambiando por unos días el calor mediterráneo por el frío invierno alpino para crear esculturas con un material que pocos dominan en países de clima cálido como España: el hielo. El artista Enrique Jordá (Alicante, 1969) ha participado en la 34ª edición del Concurso Internacional de Escultura en Hielo de Valloire, celebrado del 12 al 16 de enero en plenos Alpes franceses, uno de los lugares de referencia para este tipo de certámenes de escultura efímera, y aspira al premio de los internautas -que ya ha ganado en otras ocasiones- con su escultura Time to fly.

Jordá, artista plástico y restaurador, ha vuelto a ser el único español seleccionado entre los veinte artistas finalistas llegados de Francia, Rumanía, Irán, Alemania, Rusia, Filipinas y México, de las decenas de propuestas de todo el mundo, y lo ha hecho con una escultura que representa a Pegaso alzando el vuelo sobre un reloj, "una imagen que simboliza cómo los sueños humanos pueden trascender la marcha implacable del tiempo. La vida es fugaz y única, y solo cuando perseguimos lo sublime conseguimos otorgar sentido y valor a cada instante vivido".

Precisamente otro caballo alado de Jordá, en este caso Pegasus, elaborado en metal, descansa en los bosques de Rumanía de forma indefinida tras haber participado el pasado verano en el Transylvania International Sculptor's Camp.

La obra en hielo, al inicio del proceso / INFORMACIÓN

Condiciones favorables marcadas por la borrasca Francis

Este año en Valloire ha estado marcado por la borrasca Francis, ya que había provocado varios días consecutivos de nevadas, algo que fue "especialmente favorable, ya que ayudó a mantener temperaturas bajas y estables, condiciones fundamentales para el trabajo de la escultura en hielo", apunta Jordá, que recuerda que las temperaturas durante el concurso han oscilado entre 1 ° y –6 ° centígrados, especialmente durante las noches: "Es precisamente en ese momento cuando aprovechamos para soldar las piezas de hielo entre sí, inyectando agua en las juntas, que al congelarse actúa como elemento de unión estructural".

En términos generales, y dependiendo de las características de cada obra, la duración media de una escultura de hielo en estas condiciones puede ser de unos cinco días, teniendo en cuenta que la escultura va menguando y perdiendo definición. "Durante estos días, el frío constante y el tiempo nublado han favorecido notablemente la conservación de las esculturas. No obstante, incluso con temperaturas bajas, el sol es uno de los factores más perjudiciales, ya que rompe la estructura interna del hielo, hace que pierda transparencia y lo vuelve extremadamente frágil. Es por ello que durante las horas de sol de los días de trabajo envolvemos las esculturas con mantas térmicas y colocamos andamios móviles con lonas, a modo de parasol de las esculturas".

"Time to fly", obra del alicantino Enrique Jordá / INFORMACIÓN

Un año más, este concurso ha supuesto un nuevo aprendizaje para Jordá, además de disfrutar de un entorno único, trabajando entre montañas, rodeado de nieve y paisaje alpino. "El concurso también ha sido una semana de intercambio y convivencia, con la participación de escultores de diferentes partes del mundo, compartiendo técnicas y enfoques artísticos en torno a un material tan exigente como efímero", destaca el escultor, que también ha profundizado en el conocimiento de la escultura en hielo. "He ampliado el número de herramientas diseñadas y construidas por mí mismo, y he identificado aspectos técnicos y conceptuales a mejorar en futuras ediciones. Cada experiencia en Valloire reafirma que este tipo de eventos son un espacio imprescindible de crecimiento artístico y personal".

Un alicantino multipremiado con sus esculturas en Valloire

Otra de las esculturas realizadas por Jordá en 2024 / INFORMACIÓN

Enrique Jordá, que estudió restauración de arte en Madrid y Bellas Artes en València, ha sido premiado en ocasiones anteriores en este mismo certamen de escultura de hielo. El pasado año ganó el premio del público online con El aliento de Vulcano siendo la tercera ocasión en la que logra este reconocimiento de los internautas, el último premio que se falla -este año se podía registrar el voto hasta el pasado 25 de enero-, tras haberlo conseguido también en los certámenes de 2016 y 2022, a los que suma un premio más de los artistas en 2022 y otro premio del jurado en 2014.