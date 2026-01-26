INFotoperiodistas ALC 25: un año a través de 50 imágenes en la provincia de Alicante

El fotoperiodismo más cercano se reivindica, por segundo año consecutivo, a través de la mirada de los fotorreporteros de INFORMACIÓN en una nueva muestra con las mejores imágenes captadas en 2025 en la provincia de Alicante. INFotoperiodistas ALC 25 se inaugura este martes, a las 13 horas, en la Casa de Cultura de Calp con la intención de recorrer este año todas las comarcas de la provincia.

Bajo el amparo de la Fundación Frax, esta segunda exposición concentra en cincuenta fotografías de impacto, así como otros recursos audiovisuales, el año vivido a partir del trabajo de Rafa Arjones, que comisaría la exposición, Pilar Cortés, Alex Dómínguez, Juani Ruz, Jose Navarro, Áxel Álvarez, Héctor Fuentes y Matías Segarra.

El número es más reducido que en la primera edición, que reunió 80 fotos y algunas de gran formato, con el fin de que la muestra pueda itinerar con mayor libertad por la provincia, ya que la primera, que se expuso en Alicante, Villena e Ibi, era de grandes dimensiones. La selección inicial de las 50 imágenes, no obstante, tiene posibilidad de ampliarse en cada caso prestando especial atención a la zona a la que viaje la exposición. La idea inicial es realizar una docena de exposiciones este año, desde la Vega Baja hasta la Marina Alta, y en los meses de verano la muestra recalará en el Club INFORMACIÓN de Alicante.

Coches afectados por la dana amontonados en Muro de Alcoy / Juani Ruz

El comisario de la exposición destaca que gracias a la apuesta por el fotoperiodismo de cercanía, "cada día somos más necesarios para documentar de forma veraz lo que ocurre a nuestro alrededor" en un territorio como Alicante, que es la cuarta provincia con mayor población del país. "Resumir un año es complicado, pero este año nos hemos decantado por subrayar el impacto visual de algunas imágenes, más que las propias noticias, y salir de algunas ideas reiterativas que ya hemos visto muchas veces". En la muestra, subraya, está muy reflejada "la voz de los ciudadanos".

Participantes en el Carnaval de Alicante con caretas de Carlos Mazón / Rafa Arjones

Entre los momentos plasmados, Arjones destaca la dimisión del expresidente alicantino de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la gestión de la dana, recogida en INFotoperiodistas ALC 25 con una imagen realizada durante el Carnaval de Alicante, donde muchos participantes portaban una careta con el rostro de Mazón. Otra imagen de la dana pertenece a Juani Ruz y es de un cementerio de coches afectados por la riada, amontonados en un paraje natural en Muro de Alcoy.

De la crisis de la vivienda al ascenso del Elche

Las protestas por la situación actual de la vivienda, así como la desigualdad, y la violencia de género también están presentes y el pasado año se vio algo inusual e impactante: la Policía tomó el campus de la UA con la visita del agitador Vito Quiles, que provocó altercados "con dos bandos enfrentados que recordaban a tiempos pasados", indica el comisario.

Una persona duerme sobre un banco junto a la imagen de una obra del Museo del Prado, instalada en la calle / Héctor Fuentes

La memoria histórica y los represaliados franquistas también están presentes, con imágenes de Pilar Cortés tanto en el campo de Albatera como durante una entrega de restos en el cementerio de Alicante, mientras una imagen de la exposición El Prado en las calles de Héctor Fuentes da cuenta del sinhogarismo en una imagen-espejo frente una obra del pintor José de Ribera

El ascenso del Elche a Primera División, que llevó las calles ilicitanas de color y júbilo, así como el entrenamiento de Leo Messi con la selección argentina en el Martínez Valero, que congregó a más de 20.000 aficionados, sobresalen en el campo deportivo, mientras otra imagen de Áxel Álvarez recuerda a una escena de la película de Spielberg Encuentros en la tercera fase, durante el gran apagón del mes de abril.

La Lechuguina, en el castillo de Villena / MATÍAS SEGARRA

Entre los sucesos, Arjones señala una imagen de Alex Domínguez sobre la explosión de la pirotecnia de los Hermanos Sirvent, donde murió el pirotécnico, y del mismo fotógrafo es una imagen de la Bellea del Foc, Alba Muñoz, "que posó para la cámara rodeada de bengalas en una imagen espectacular". El esfuerzo de los costaleros de Santa Cruz representa a la Semana Santa en una imagen "muy potente" de Jose Navarro.

Herramienta de veracidad ante los bulos

El papel de los fotoperiodistas como vehículos transmisores de veracidad ante los bulos y el exceso de imágenes que escupen las redes sociales es el fin último de la muestra. "Llega un momento que no sabes si lo que estás viendo es real o inventado por la IA. Esta exposición es la realidad de lo que acontece y para eso seguimos siendo imprescindibles: la verdad siempre acompaña al fotoperiodista que lo vive en directo y con una perspectiva real: llegar al lugar, buscar el mejor encuadre. Te encuentras con situaciones que tenemos que lidiar para informar al instante de todo lo que pasa y lo más importante es que detrás de todo esto hay alguien que lo cuenta, y es la verdad con su punto de vista y rigor informativo”, añade el comisario.

El concejal de Cultura de Calp, Guillermo Sendra Guardiola, y el presidente de la Fundación Frax, Matías Pérez Such, inaugurarán la exposición. Pérez Such destaca que la función del fotoperiodista es imprescindible en estos tiempos de fake news. La Fundación vuelve a apostar por el "encomiable trabajo que estos imprescindibles profesionales hacen en la sociedad actual y por el periodismo de calidad".