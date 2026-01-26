El Instituto Juan Gil-Albert convoca la quinta edición de los Premios del Documental Alicantino, DOCS ALC 26

El Instituto de Cultura Juan Gil-Albert ha convocado los Premios del Documental Alicantino, DOCS ALC, creados hace el fin incentivar la producción de documentales y piezas audiovisuales realizados por autores nacidos o residentes en la provincia, así como para reconocer las mejores producciones documentales de temática relacionada con la provincia.

Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, “ desde la Diputación impulsamos un año más la convocatoria de estos premios que poco a poco se están posicionando en el sector cinematográfico y a los que concurren obras que dan muestra del dinamismo y la calidad de los profesionales que tenemos en la provincia ”. Los interesados en presentar sus trabajos tienen de plazo hasta el próximo día 6 de marzo y las bases pueden consultarse en la página web del Instituto de Cultura.

El certamen consta de dos modalidades, el Premio al Mejor Documental presentado por un autor nacido o residente en la provincia de Alicante, dotado con 3.000 euros, y el Premio al Mejor Documental con temática relacionada con la provincia, especialmente enfocada a la cultura, el patrimonio o las artes escénicas, que asciende a 2.000 euros y cuya autoría puede proceder de cualquier comunidad autónoma.

Una de las novedades de esta edición es que los premiados en la edición anterior no podrán presentarse de nuevo hasta transcurridas tres convocatorias. El pasado año los trabajos ganadores fueron Becket y el rinoceronte blanco", de Adán Aliaga, y "La Festa. El Misterio de Elche", de Pablo Más y Manuel Gutiérrez.