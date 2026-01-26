Teatro y música en el Paraninfo: así es la nueva programación cultural de la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante vuelve a situar las artes escénicas en primer plano. El Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, a través de su Servicio de Cultura, ha presentado la nueva programación de Artes Escénicas, que se desarrollará entre febrero y junio de 2026 en el Paraninfo de la UA. En esta edición, el teatro ocupará un lugar destacado dentro de la agenda. La programación se inaugurará el 5 de febrero, a las 20 horas, en el salón de actos de la Facultad de Educación, con el estreno del documental Entre tablas. Teatro UA, dirigido por el cineasta alicantino Ángel Puado.

La pieza ofrece un recorrido visual y emocional por la historia del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante. A través de entrevistas e imágenes de archivo, el documental se adentra en las aulas y escenarios que, durante cuatro décadas, han sido punto de encuentro de estudiantes, directores y dramaturgos, conformando una auténtica comunidad creativa en la que cientos de jóvenes encontraron un espacio para expresarse, crecer y experimentar la libertad artística.

Portada del documental "Entre las tablas" dirigido por Ángel Puado Veloso / INFORMACIÓN

La programación teatral continuará en el Paraninfo con los tradicionales estrenos del Aula de Teatro de la UA: Fuegos (13 de mayo, a las 19 horas) y Las suplicantes, del taller de teatro de la UPUA (3 de junio, a las 19 horas). Además, se han previsto funciones matinales dirigidas a institutos, como No hables con extraños(UPUA, 10 de febrero, a las 11.30 horas) y Eunuco (Nave Argo, 23 de marzo, a las 11.30 horas).

La agenda se completa con varias producciones externas, entre las que figuran Cavallet de mar o el peix invisible, escrita por Pau Coya e interpretada por Marc Torres (25 de febrero, a las 19 horas); Soy un baile, de Rosa Romero (3 de marzo, a las 19 horas), vinculada a las actividades institucionales conmemorativas del 8M; Manual básico de lenguaje de signos para romper corazones, de Roberto Pérez Toledo (18 de marzo), a cargo de Flyhard Producciones; y Lorca’s indómitas, de la compañía Atalaya-TNT (25 de marzo, a las 19 horas).

"Cavallet de mar o el peix invisible", escrita por Pau Coya e interpretada por Marc Torres / INFORMACIÓN

Una programación con música en directo

El apartado musical de la programación destaca por su variedad de estilos e incluye un total de cinco actuaciones. El ciclo se iniciará el 11 de febrero, a las 19 horas, con el Concierto de Jazz Blues de Eme Project, la nueva banda liderada por la flautista y compositora Marta Mansilla, que presentará en el Paraninfo su último trabajo, Mutatis Mutandis. Mansilla ha acompañado a artistas como Rozalén, El Kanka o María Peláe y combina sus raíces jazzísticas con influencias del soul y el hip hop.

La programación continuará el 19 de febrero, a las 19 horas, con el concierto de la cantaora jienense Ángeles Toledano, una de las voces más prometedoras del flamenco actual. Su debut discográfico, Sangre sucia, aúna tradición, innovación y compromiso social. El 11 de marzo, a las 19 horas, será el turno de La Maria, artista de Oliva considerada "la revolución del canto en valenciano", que presentará su nuevo trabajo en la Universidad de Alicante.

Eme Eme Project presentan su nuevo disco "Mutatis Mutandis" en la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Completan el apartado musical las producciones propias de la institución: el concierto de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA), previsto para el 9 de mayo, a las 20 horas, y la actuación de la Coral UA, el 9 de junio, a las 19 horas. Además, en sesión matinal dirigida a institutos (24 de febrero, a las 11.30 horas), se ha programado el concierto didáctico La historia del blues.

Además, gracias al convenio suscrito con VEOLIA, antes Hidraqua, en el marco del programa INCLUACultura, varios espectáculos del Paraninfo contarán con servicios de apoyo para personas con déficit auditivo. En la compra online de entradas se podrán seleccionar localidades habilitadas con lazo magnético y sistema de audio amplificado.

La Maria, cantante de Oliva, estará presente en la programación cultural de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Un programa "con diversidad temática"

La vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, ha destacado la calidad y amplitud del nuevo programa, que incluye un total de dieciséis propuestas de música, teatro y danza, cine documental y un amplio programa expositivo en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA). Asimismo, ha subrayado la diversidad temática de la programación, que aborda cuestiones como la identidad sexual, la presión estética, la memoria histórica, la madurez o las relaciones sentimentales.

Iliescu ha puesto en valor el trabajo del equipo responsable del diseño de la programación, que ha logrado combinar propuestas de distintos estilos, dirigidas a públicos culturales diversos y coherentes con la vertiente docente de la UA, integrando tanto producciones propias como externas. Las entradas e invitaciones ya están disponibles en veu.ua.es/entradas.

Nó, la nueva creación de danza urbana de la compañía Elahood / INFORMACIÓN

Entre las principales novedades, la vicerrectora ha señalado el reciente convenio firmado entre la UA y la Red Escena, que permitirá incorporar por primera vez al programa del Paraninfo un espectáculo incluido en el circuito Danza a Escena. Se trata de Nó, la nueva creación de la compañía Elahood, una propuesta de danzas urbanas desde una perspectiva contemporánea, que se representará el 26 de mayo, a las 19 horas. Además, seis espectáculos de la nueva programación cuentan con el sello de recomendación de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Una nueva exposición para el MUA

El Museo de la Universidad de Alicante abrirá al público una nueva exposición dedicada al arquitecto Miguel López González el próximo miércoles 28 de enero. La muestra, fruto de una colaboración entre la Escuela Politécnica Superior de la UA (Arquitectura) y el Colegio de Arquitectos de Alicante, podrá visitarse hasta el 28 de febrero y contará con un acto de inauguración institucional el 5 de febrero, a las 13 horas, en la sala polivalente del MUA.

El Museo de la Universidad de Alicante, en una imagen de archivo / Rafa Arjones

Asimismo, el MUA acogerá la exposición del proyecto internacional T4EU, titulada The garden of the (In)visibles, cuya apertura está prevista para la última semana de enero, con la presencia de representantes de la Universidad de Trieste (Italia), a falta de confirmación de fecha y hora. Por otro lado, el museo ultima la exposición de artes visuales Mulier, mulieris, que se inaugurará el próximo 6 de marzo.

Continúan también las exposiciones actualmente en vigor: Fruto de la luz, de Agustín Hernández, hasta el 22 de febrero; Triálogos. Colección MUA, hasta el 19 de julio; y las muestras conmemorativas 50 Aniversario Facultad de Ciencias y 50 Aniversario Facultad de Filosofía y Letras, ambas hasta el 26 de abril. A ellas se suman las exposiciones permanentes dedicadas a Arcadi Blasco, el Yacimiento de La Alcudia y Daniel Escolano.