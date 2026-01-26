Tensión sexual entre soldados en un cuartel militar: así es la novela del alicantino Miguel Noguera

Erotismo y memoria se dan la mano en una novela marcada por la tensión narrativa y el humor ácido. El alicantino Miguel Noguera publica Cuando el uniforme se convierte en piel, un libro de ficción que propone un viaje literario intenso y provocador en el que el uniforme militar deja de ser símbolo de disciplina para convertirse en piel, deseo y conflicto interior. El autor estará presentando su obra el próximo 10 de febrero, a las 19.30 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante, ubicada en la calle segura, 22.

De esta manera, desgranará los secretos de una obra que borra los límites de la identidad masculina tal y como los conocemos, construyendo un relato que transita entre la experiencia vital y la sensualidad con una prosa cargada de ironía y reflexión. Fiel a un estilo personal marcado por la picardía y la provocación, señas de identidad también presentes en sus programas y eventos, Noguera debuta en la narrativa con una obra que aspira a abrir camino dentro del género erótico en España.

Cartel oficial de la presentación de la novela en la libreróa 80 Mundos de Alicante / INFORMACIÓN

El acto estará conducido y moderado por la periodista Luz Sigüenza y el escritor y columnista Manuel Avilés, quienes acompañarán al autor en una conversación abierta sobre el proceso creativo, los temas de la novela y su trasfondo autobiográfico y literario. Además, la presentación contará con la presencia de la ilustradora de la obra, M. J. Monje, conocida como la reina del boli Bic, cuyas ilustraciones aportan una dimensión visual singular y reconocible al universo narrativo del libro. La presentación está abierta al público hasta completar aforo y concluirá con firma de ejemplares.

Una obra provocadora y especial

La novela erótica Cuando el uniforme se convierte en piel irrumpe en el panorama editorial con una propuesta provocadora. Ambientada en la España de finales de los años ochenta, la obra sitúa su acción en un cuartel militar, donde Miguel, un joven recluta, vive el conflicto entre la disciplina impuesta y un deseo que pugna por salir a la superficie.

Lejos de los relatos convencionales sobre la vida castrense, la novela transforma el servicio militar en un escenario de tensiones íntimas, silencios compartidos y pasiones clandestinas. Guardias nocturnas, entrenamientos y códigos no escritos sirven de telón de fondo a una historia en la que la camaradería deriva en deseo y la obediencia choca frontalmente con la carne. Con un estilo descarnado, irónico y profundamente sensual, el relato se mueve entre lo erótico, lo poético y lo grotesco, configurando una propuesta que no busca la complacencia, sino la conmoción del lector.

El autor alicantino Miguel Noguera, es un creador polifacético, conocido por su carácter inquieto y su defensa activa de las costumbres, la cultura y las fiestas de su ciudad natal, elementos que impregnan buena parte de su trayectoria pública. Creador de contenidos y comprometido con causas solidarias, da ahora el salto a la literatura con una novela que supone la materialización de un sueño trabajado durante más de tres años.