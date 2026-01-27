Dos chefs de Alicante, candidatos a Cocinero Revelación 2026 de Madrid Fusión

Jóvenes talentos de toda España optan al galardón a Cocinero Revelación Gran Premio Balfegó 2026, que se entregará el próximo miércoles 28 de enero durante el Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión, una de las citas culinarias más relevantes del panorama nacional. Como en ediciones anteriores, el equipo del certamen ha recorrido el país en busca de nuevas promesas de la cocina española.

Se trata de un trabajo de rastreo minucioso que pone el foco en cocineras y cocineros jóvenes cuya destreza técnica, pasión por el oficio y capacidad para anticipar el futuro de la gastronomía los sitúan como figuras emergentes con una notable proyección profesional. En esta edición se han visitado cerca de 120 restaurantes, seleccionando proyectos cuya apertura se haya producido en el último año o que se consideren especialmente recientes, con el objetivo de dar visibilidad a quienes han iniciado nuevos caminos empresariales en la cocina.

Entre los candidatos de esta edición figuran los alicantinos Rubén Suárez y Aarón Berenguer, responsables del restaurante Orma. Ambos cocineros desarrollan una propuesta de sólida base técnica, construida a partir de los sabores del litoral y de la Vega Baja de Alicante, siempre en diálogo con la temporalidad del producto. Su oferta se articula en torno a dos menús degustación en los que destacan el aprovechamiento, la sensibilidad hacia la tradición y la reinterpretación contemporánea de la cocina popular.

Con una cocina precisa y estilizada, Suárez y Berenguer revisan la herencia culinaria alicantina con naturalidad y coherencia. Junto a Marta Alfaro, sumiller y jefa de sala, gestionan Orma, un espacio minimalista de siete mesas y una capacidad máxima de 25 comensales, que se ha consolidado en tiempo récord desde su apertura, despertando el interés tanto del público como de los profesionales del sector.

De abrir sus puertas a ser vanguardia nacional

El restaurante abrió sus puertas el 24 de marzo de 2024, en la calle Cerámica, 43, en la Gran Vía de Alicante, y en pocos meses ha logrado posicionarse en el radar gastronómico nacional. "Nuestra cocina es una cocina mediterránea de toda la vida, pero reinventada", explica Aarón Berenguer. "No puedes coger una receta de tus antepasados, hacerla tal cual y ponerla en el plato; tienes que variar ingredientes, adaptarla y hacerla tuya". Con esta filosofía nació un proyecto que apuesta por la innovación sin perder de vista la raíz alicantina que se ha convertido en tiempo récord en vanguardia nacional.

Aarón Berenguer y Rubén Suárez, durante su participación en Madrid Fusión / INFORMACIÓN

Los cocineros subrayan que su propuesta "no es una cocina complicada, sino pensada para todos los públicos", basada en dar un paso adelante a la tradición que han mamado desde pequeños y que ha marcado su identidad personal y profesional. Este planteamiento ha situado a Orma entre los proyectos emergentes más observados del país, lo que les ha llevado a optar a uno de los reconocimientos más influyentes del sector gastronómico.

El premio Cocinero Revelación ha servido históricamente como trampolín para chefs que hoy son referentes absolutos de la cocina española. Entre los galardonados figuran nombres como Dabiz Muñoz, Ricard Camarena, Rodrigo de la Calle, Javi Estévez, Javier Sanz y Juan Sahuquillo o Pedro Aguilera, todos ellos con estrellas Michelin y al frente de algunos de los proyectos más influyentes del país. "Para nosotros, el simple hecho de estar aquí ya es como llevarnos el premio. Que el nombre de Orma suene en Madrid Fusión es una sorpresa enorme", señala Rubén Suárez.

Rubén Suárez, en primer plano, en Madrid Fusión / INFORMACIÓN

En estos días, ambos cocineros viven la experiencia de convivir con algunos de los profesionales más destacados del panorama gastronómico nacional. "Conoces a gente que has visto siempre en la televisión o en los medios, y ahora te saludan con total normalidad", explican. "Nos llevamos la experiencia de haber estado aquí, de haber tratado con ellos y de descubrir que, al final, son personas normales como nosotros", aseguran.

La fórmula del éxito

Resulta difícil determinar qué factores permiten a un restaurante consolidarse en tan poco tiempo dentro de un sector tan competitivo como el gastronómico. En el caso de Orma, su propuesta diferencial ha sido clave. Según explica Rubén Suárez, "el concepto que tenemos llama mucho la atención al ser totalmente diferente", una seña de identidad que les ha permitido desmarcarse desde el inicio. "Sinceramente, desde mi punto de vista, no creo que tengamos nada que envidiar a cualquier otro restaurante", añade.

Los cocineros, durante su participación en el espacio de la Comunidad Valenciana de Madrid Fusión / INFORMACIÓN

Aunque la apertura oficial tuvo lugar en 2024, el proyecto comenzó a tomar forma con bastante antelación. "Orma no nació en 2024, el proyecto empezó a gestarse un año y medio o dos antes, sobre el papel", señala Suárez. "Tanto Aarón como yo contamos con una formación previa que nos facilitó poner en marcha el restaurante. Además, realizamos un estudio de mercado muy exhaustivo, no solo en Alicante, sino también en ciudades como Elche y otros municipios del entorno. Todo ese trabajo previo ha sido parte del éxito de Orma: encontrar un lugar especial y el momento adecuado para abrir", concluye el cocinero.

Actividad en Madrid Fusión

Este lunes, los cocineros alicantinos llegaron al espacio de la Comunidad Valenciana en Madrid Fusión, donde realizaron una pequeña ponencia acompañada de la demostración de uno de sus bocados. Al día siguiente, participaron en representación de Marta Alfaro, su jefa de sala, en una mesa redonda y, ya por la tarde, realizaron una demostración culinaria basada en el atún Balfegó, proveedor oficial y empresa encargada de otorgar el premio. Este plato será evaluado por un jurado que dará a conocer este miércoles al Cocinero Revelación a nivel nacional.

Para la elaboración de su propuesta, cumpliendo con el requisito del patrocinador, los cocineros han elegido la ventresca de atún como eje principal, combinándola con manteca de la caldera, un producto de tradición local que previamente maduran y luego cortan en pequeños lingotes rellenos de trufa. La composición se completa con un sabayón de agua de tomate, unas pirámides de atún coronadas con esferas de trufa, un aceite de lisones —hierba silvestre típica de climas húmedos— y los propios lisones frescos recolectados en la Vega Baja, poniendo así en valor los productos y sabores alicantinos.