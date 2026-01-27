Homenaje a la poeta Angelina Gatell en el Instituto Gil-Albert
AUCA de las letras recuerda a la autora catalana en el centenario de su nacimiento con un recital poético en Alicante
Eugenia Sánchez organiza y presenta junto con AUCA de las letras el homenaje a la poeta Angelina Gatell, con motivo del centenario de su nacimiento. El acto se celebrará este miércoles, a las 18.30 horas, en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de Alicante.
Dicho homenaje consiste en un recital poético que trasladará al público asistente la voz de esta mujer "que supo cuál era su lugar en el mundo, aunque el mundo quisiera apartarla", indican los organizadores, que añaden que también se realizará una semblanza musical y se proyectará un documental sobre su vida y obra.
Angelina Gatell (Barcelona 1926, Madrid 2017)
Angelina Gatell fue poeta, traductora, actriz y guionista, y una de las voces destacadas -aunque silenciadas- de la Generación del 50. Su poesía, clara y comprometida, abordó la memoria, la justicia y la dignidad humana en el contexto de la posguerra y la censura franquista. Su obra y trayectoria la sitúan hoy como una figura clave de la poesía social española del siglo XX y de la recuperación de las autoras olvidadas.
