INFotoperiodistas ALC 25 se instala en la Casa de Cultura de Calp
La exposición con las mejores imágenes del año de los fotorreporteros de INFORMACIÓN se inaugura con el apoyo de la Fundación Frax
Un recorrido visual por algunas de las noticias más destacadas del año en la provincia de Alicante bajo la mirada de ocho fotorreporteros de INFORMACIÓN. Esta es la propuesta que plantea la exposición INFotoperiodistas ALC 25, instalada desde este martes en la Casa de Cultura de Calp, donde permanecerá hasta el próximo 28 de febrero.
En su segunda edición, la muestra, que reúne medio centenar de imágenes de los fotoperiodistas Rafa Arjones, Pilar Cortés, Alex Domínguez, Juani Ruz, Jose Navarro, Áxel Álvarez, Héctor Fuentes y Matías Segarra, ha sido inaugurada por Matías Pérez Such, presidente de la Fundación Frax, que auspicia este proyecto, el edil de Cultura de Calp, Guillermo Sendra, acompañado de otros concejales del municipio, y el propio Arjones, jefe de Fotografía de este diario, comisario de la exposición.
INFotoperiodistas ALC 25 pretende mostrar el papel fundamental que juega el fotoperiodismo local en la transmisión de la información veraz a través de algunas de las fotografías más impactantes, que se exhiben acompañadas del contexto informativo en las que fueron disparadas.
El proyecto prevé recorrer una docena de localidades de la provincia este año, con la posibilidad de ampliar el número de imágenes de cada zona en función de las paradas que realice la exposición, que se acompaña de recursos audiovisuales y la posibilidad de ofrecer charlas o mesas redondas explicativas con sus autores.
