Makyre, primera clasificada para organizar la Feria del Libro de Alicante 2026

La malagueña Makyre Eventos ha vuelto a ser la empresa mejor valorada para gestionar la Feria del Libro de Alicante este año, dentro de las tres propuestas que se presentaron a la licitación de este proyecto, que convoca desde el año 2021 el Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Cultura. Desde entonces, ha sido esta firma la encargada ininterrumpidamente de programar y gestionar las actividades de este evento, que se realiza en el Espacio Séneca durante cinco días.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alicante, Makyre ha quedado por delante de Grupo 17 Musas y de la Asociación Creadores y Artistas Palin, quedando esta última fuera de la selección al no alcanzar la puntuación mínima. La empresa malagueña deberá ahora aportar la documentación requerida y, si es favorable, el consistorio le adjudicaría la organización de la feria por 34.606 euros.

Esta propuesta es económicamente bastante más baja que la cantidad por la que la feria salió a licitación este año, que había aumentado su cuantía para este año con un presupuesto base de licitación de 43.328 euros, IVA incluido, frente a la convocatoria anterior, que fue de 36.489 euros con el IVA, aunque finalmente también fue adjudicada por 10.000 euros menos.

Un acto de la feria del pasado año en el Espacio Séneca de Alicante / INFORMACIÓN

Autores nacionales y locales

En su oferta, Makyre incluye la presencia de autores nacionales con proyección pública y de alicantinos, además de actividades para todos los públicos que dinamicen los días de feria con el acento puesto en los más pequeños y en los jóvenes con iniciativas específicas de fomento de la lectura. Junto a las presentaciones de libros, charlas y coloquios también incluye música y animación en el exterior del recinto, así como visitas de escolares.

Este año será la edición número 56 de la Feria del Libro de Alicante que aún debe concretar las fechas de la próxima convocatoria. El pasado año se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de abril, fue inaugurada por Niño de Elche y contó con la presencia, entre otras, de Nuria Lambari, Rosa Montero o Pilar Adón. Según la Concejalía de Cultura, fue visitada por 15.000 personas.