La provincia de Alicante, terreno abonado para las webseries

Si hace unos días este diario apuntaba el auge de programas de televisión y docu-realities grabados en Alicante, la provincia no se queda atrás en el rodaje de webseries y en los últimos meses ha acogido el rodaje de dos, Quimera y La última bala perdida, que presentan sus primeros capítulos en próximas fechas.

Con una estética muy cuidada y bajo la dirección de Fernando Corta (Princesa rota, Los lobos no ladran) y Andrés López (El Rey Desnudo, Luna) se encuentra en marcha el rodaje de la serie Quimera, una historia de ciencia ficción en desarrollo que propone una mirada singular al género de la ciencia ficción contemporánea y que tiene de protagonista a un elenco enteramente femenino.

Imagen de la webserie "Quimera" / INFORMACIÓN

La webserie ha contado con localizaciones naturales en espacios urbanos e industriales de Alicante, Elche y Murcia y en las próximas semanas la productora tiene prevista celebrar una premiere especial en pantalla grande para presentar los primeros capítulos de la serie.

Producida por Coche Blanco Producciones, el proyecto combina el thriller psicológico con el misterio existencial alejándose de planteamientos épicos tradicionales y centrando el conflicto en la intimidad y la psique de los personajes. En un universo inquietante, la historia en Quimera sigue a Amura, creadora del canal Cuarto Oscuro, quien se ve arrastrada a una red de misteriosas píldoras capaces de alterar la percepción, el destino y la muerte.

Fernando Corta, codirector de "Quimera", durante el rodaje / INFORMACIÓN

La primera temporada, compuesta por 10 episodios de 20 minutos, destaca por una identidad estética rotunda. "Con una fotografía que abraza la imperfección y el grano analógico, el tono oscila entre lo místico y lo social", apuntan desde la producción, que añade que esta propuesta "busca conectar con un público interesado en series de autor como Black Mirror, Dark o Twin Peaks" y cuenta con un elenco eminentemente femenino formado por las actrices Selma Guirau, Ester López, Maite Jiménez, Erin García y Baskia Ruiz.

Un wéstern alcoyano rodado en El Campello

Por otro lado, este viernes se presenta en la Fundación Mutua Levante de Alcoy la webserie La última bala perdida, una producción de Alcoyanos por el Mundo de 15 capítulos y de 2 minutos de duración cada uno en formato reel, destinado fundamentalmente a redes sociales.

En esta ocasión, la serie la ha dirigido Copérnico García a partir del guion y la producción de Jordi Linares, en la que han participado 25 actores, con la colaboración destacada de Juan Javier Gisbert y bajo la dirección de arte de Triana Muñoz.

Imagen de la serie alcoyana "La última bala perdida" / Lorenzo Muñoz Berzosa

La última bala perdida es un wéstern de cine mudo y de estética retro rodado el pasado mes de noviembre en el poblado Fun West de El Campello, que rinde tributo a las grandes producciones de spaguetti western con escenas y movimientos de cámara inspirados en grandes directores como Stanley Kubrick o Ridley Scott.

La historia se sitúa en el corazón del poblado, donde la vida de los vaqueros transcurre en tensa calma. Pero el silencio se rompe cuando un peligroso asaltador de caminos irrumpe en el banco y lo que prometía ser un simple robo se convierte en un descubrimiento que amenaza con destrozar la convivencia. El ladrón encuentra mucho más que dinero y desata el caos, que pondrá a prueba a todo el pueblo de Fun West.

Presentación con los responsables y proyección del primer capítulo

El acto de presentación será este viernes 30 de enero, a las 19 horas, en la Fundación Mutua Levante (Plaza de España 16, Alcoy), que incluirá una entrevista con el director y el productor, la proyección de cómo se hizo la webserie y la presentación del primer capítulo.

Fotograma de la serie "La última bala perdida" / Lorenzo Muñoz Berzosa

El acceso es libre y la sala solicita confirmar asistencia para reservar espacio. Tras ella, habrá una cena con actores, equipo técnico y seguidores en la sede de la Filà Realistes (23€, imprescindible inscribirse en: https://forms.gle/fUiyesPY54WdhXdW8)

A partir de la presentación, todos los martes y jueves se podrá disfrutar en los perfiles sociales (Facebook e Instagram) de @laultimabalaperdida de un nuevo capítulo de esta producción.