La reina Letizia recibe a los diseñadores de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

La reina Letizia ha recibido este martes en audiencia en el Palacio de La Zarzuela a una representación del equipo directivo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, así como a los diseñadores que formarán parte de la próxima edición de la pasarela -la número 83, ya que es un evento bianual-, con motivo de la celebración, el pasado año, del 40º aniversario de la principal plataforma de moda de autor de nuestro país.

Entre los diseñadores que participarán en la próxima pasarela, que se celebra en marzo, se encontraban dos alicantinos: el alicantino de origen venezolano Aníbal Angulo, director creativo y fundador de la firma Hannibal Laguna, y el creador eldense Juan Vidal.

Juan Vidal, tercero por la izquierda, y Aníbal Angulo, en medio a la derecha, en el encuentro con la reina / Chema Moya/EFE

Durante el encuentro se ha abordado la evolución reciente de la pasarela en relación con la industria de la moda en España, así como los ejes estratégicos que conforman la nueva estrategia del evento: el talento, la sostenibilidad, la artesanía, el foco en la industria y la internacionalización, además de los principales retos y oportunidades del sector en un contexto marcado por la transformación digital y la sostenibilidad.

MBFWMadrid se consolida, tras cuatro décadas de trayectoria, como la principal plataforma de promoción del talento nacional, impulsando la creatividad, la innovación y la excelencia del diseño español, y reforzando su posicionamiento en el circuito internacional de las grandes semanas de la moda.

Todos los diseñadores

Foto de familia de los diseñadores con doña Letizia en el Palacio de la Zarzuela / INFORMACIÓN

La reina Letizia ha estado acompañada por Jaime Álvarez (diseñador Mans), Pablo Erroz (diseñador Erroz), Ernesto Naranjo (diseñador Ernesto Naranjo), Paloma Fernández y Juan José Martínez (diseñadores Malne), Custo Dalmau (diseñador Custo), Juan Carlos Pajares (diseñador JCPajares), Saioa Goitia (diseñadora SEV), Álvaro Lucas (diseñador Baro Lucas), Aníbal Angulo (diseñador Hannibal Laguna), Miguel Ángel Pérez (diseñador ManéMané), Virginia Pozo (diseñadora Coosy), Miguel Palacio (diseñador Miguel Palacio), Francisco Barroso y Javier García (diseñadores Acromatyx), Juan Vidal (diseñador Juan Vidal), Beatriz Claro y Fernando Claro (diseñadores Claro Couture), Véronique Vaillant Von Siebenthal (diseñadora The Label Edition), Nacho Aguayo y Álex Miralles (diseñadores Pedro del Hierro), Fely Campo (diseñadora Fely Campo), Yolanda Pérez (diseñadora Yolancris), María del Pilar Oraa (comunicación Flabelus), María Rosa Álvarez (diseñadora Odette Álvarez), Maite Gassó Casademunt (diseñadora Lola Casademunt), Isabel Sanchis y Paula Maiques Sanchis (diseñadoras Isabel Sanchis), Olga Ronquillo Menchen (diseñadora Menchen Tomas), Sandys Joel García (comunicación Maison Mesa).