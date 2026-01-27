El tributo a Bruce Springsteen que recorre España llega a Alicante en abril
'Back to glory days' contará con el Boss gallego que interpretará los grandes temas del mítico cantante norteamericano
Los amantes alicantinos de Bruce Springsteen están de enhorabuena. No podrán ver en vivo en la ciudad al cantante norteamericano pero podrán disfrutar de un tributo ‘Back to Glory Days’, que conquista los escenarios de nuestro país.
Con Andrés Balado, el ‘Boss Gallego’, al frente, el espectáculo en directo está lleno de fuerza y del espíritu de Springsteen. Tocarán sus canciones más famosas con una puesta en escena basada en la obra del cantante y en el sonido inconfundible de la legendaria E Street Band, en un directo demoledor de más de dos horas.
Este tributo a Bruce llega el 18 de abril a las 21.30 horas a la Sala The One de San Vicente del Raspeig. Las entradas cuestan 25 euros y ya se pueden comprar en la web del promotor.
