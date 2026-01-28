"Dafne y Pol", un corto alicantino que pone el foco en el acoso escolar, a punto de estreno

El realizador alicantino Sergio Checa, afincado en Madrid, arranca el año con dos estrenos en camino: un cortometraje ya concluido y a punto de preestrenarse el próximo mes de febrero, Dafne y Pol, y otro que prevé terminar en los próximos meses, El canto de la chicharra, que se mostrará al público en septiembre.

Después de un año de producción, campaña de micromecenazgo y un casting en Sant Joan al que se presentaron más de doscientos adolescentes, Dafne y Pol verá la luz en breve con un preestreno en una localidad, aún por determinar, de la provincia de Alicante antes de su estreno en el Festival de Cine de Sant Joan, donde el año anterior obtuvo el premio al mejor guion de proyecto de cortometraje.

Dafne y Pol es una historia de amor en la adolescencia, pero también de bullying y ciberacoso escolar que sufren dos compañeras de clase del instituto por su sexualidad. Aunque las jóvenes intentan plantar cara a las críticas homófobas de sus compañeras normalizando su relación, las agresiones no cesan.

Protagonizada por dos jóvenes alicantinas, Aitana Pérez y Dafne Cano, y acompañadas por Antonio Romero (actor en series como Sueños de libertad o La casa de papel), Rosi Carpe y Alan Sánchez, esta película se inspira en la propia experiencia vivida en la infancia por Checa -"porque me gustaba más bailar o hacer teatro que jugar al fútbol", apunta-, por su propia sobrina hoy -"cuando las redes sociales te siguen hasta casa"- o por todos aquellos que sufren o han sufrido acoso siendo niños.

Sergio Checa, en el rodaje de "Dafne y Pol" / INFORMACIÓN

"Cuando hago cine me gusta lanzar mensajes a la sociedad porque creo que hay muchas historias muy necesarias que contar y esta es una manera de darles voz y de visibilizar problemáticas que afectan a las personas", apunta el director alicantino, que también ha puesto el foco en la soledad de las personas mayores en su anterior trabajo, Frío en las manos, a partir de una anciana que puso un anuncio buscando una amiga, que ha sido premiado en numerosos festivales.

Checa, con el actor Antonio Romero, que tiene un papel en el cortometraje / INFORMACIÓN

Del drama al terror

Checa trabaja en estos momentos como director y guionista en un nuevo corto, El canto de la chicharra, que rueda en Banyeres de Mariola y en el que habla también de los traumas infantiles y de los miedos que viven en las personas durante mucho tiempo.

En este caso ha elegido el cine de género para contar una historia entre el suspense y el terror, que está siendo filmada en las inmediaciones de la ruta de los molinos de agua, en la comarca de l'Alcoià.

Checa, con los actores Cinta Ramírez y Albert Sirvent, en el rodaje de "El canto de la chicharra" / INFORMACIÓN

El canto de la chicharra comienza con la desaparición de un niño, Mario, y aunque nadie cree en los monstruos, otro chico llamado Héctor está seguro de que el mismo monstruo que le visitaba de niño ha vuelto. En el corto intervienen la actriz Cinta Ramírez (El marqués, Los Japón) y el alicantino Albert Sirvent y la previsión de Checa es terminarlo en septiembre con la intención de presentarlo al festival de Sitges y el sueño de que finalmente sea seleccionado.

Foto de familia del equipo de "El canto de la chicharra" / INFORMACIÓN

Una carrera de fondo en el cortometraje

El alicantino Sergio Checa vive y trabaja en Madrid. Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Murcia, cuenta con másteres en Ficción y Guion y formación en Dirección. Entre sus trabajos destacan Frío en las manos (2025), premiado en numerosos festivales, y Calcetines (2025), con importantes reconocimientos nacionales y reconocido en el Festival de CIne de Alicante. También ha dirigido Tenetis y Te doy mi voz (2024). Como guionista, destaca Dios te salve María (2023), galardonado internacionalmente.