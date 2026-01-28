La exposición del MARQ en Madrid atrae a cerca de 27.000 personas
La muestra sobre el ajuar funerario de la Edad de Bronce hallado en Orihuela concluye su paso por el Museo Arqueológico Nacional tras tres meses de exhibición y prepara su viaje a Barcelona
Cerca de 27.000 personas han visitado la exposición del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) La Princesa de los Cárpatos. El Oro Argárico de Santón (Orihuela) durante su estancia en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (MAN), donde ha permanecido tres meses, desde el 20 de octubre hasta el pasado 25 de enero.
La muestra, compuesta por un excepcional conjunto de piezas con más de 4.000 años de antigüedad hallado en una sepultura argárica del Yacimiento de San Antón (Orihuela), ha sido promovida por la Fundación CV MARQ en colaboración con el Área de Cultura de la Diputación de Alicante, a través del MARQ y el MAN.
Del MARQ al MAN y, en breve, al MAC
"Estamos muy contentos del éxito que ha tenido esta exposición de gran valor histórico. Para nosotros ha sido un orgullo trabajar junto a un museo tan prestigioso como el MAN, con quien gracias a la colaboración que mantenemos desde hace años podemos exhibir en Madrid muchas de nuestras colecciones", ha señalado el diputado responsable del área, Juan de Dios Navarro.
Tras su paso por Madrid, la muestra viajará al Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) de Barcelona bajo el título Lujo y Dominio. Mujeres y Poder en la Edad del Bronce, en fechas aún por determinar.
El contenido de la exposición
Comisariada por el arqueólogo del MARQ Juan Antonio López Padilla, la muestra ha estado compuesta por un vaso de cerámica, un cuchillo y un punzón de metal con mango de hueso, dos espirales de plata y 42 conos de oro, así como tres coleteros y cuatro anillos de oro.
El conjunto, de la Edad de Bronce, fue hallado en el yacimiento oriolano de San Antón, en Orihuela, hace más de un siglo por el jesuita Julio Furgús en una sepultura perteneciente a la denominada cultura de El Argar. La mujer que yacía en esa tumba estaba ataviada con dos espirales de plata, un cuchillo de cobre envuelto en un pañuelo de lino, un punzón de metal, así como una vasija de cerámica hecha a mano, colocada frente a su cabeza, y un conjunto de 75 pequeñísimos conos de oro perforados, de apenas 3 milímetros de grosor, a la altura del cuello.
Intercambios matrimoniales en la sociedad argárica
Los últimos estudios han podido demostrar que en la sociedad argárica, como otras muchas en la Europa de la Edad del Bronce, las mujeres abandonaban sus aldeas de origen para casarse. En el caso de las élites, estos intercambios matrimoniales eran los que permitían forjar alianzas comerciales internacionales con familias de un mismo estatus social, pero de otros puntos de Europa y del Mediterráneo.
Este descubrimiento es resultado de un arduo trabajo en torno a la Edad del Bronce en general, y a la sociedad de El Argar en particular, que desde hace ya más de quince años viene desarrollándose desde el MARQ, con el respaldo de la Diputación. En los trabajos, encabezados por López Padilla, han participado el catedrático de Prehistoria Francisco Javier Jover y los especialistas de la Universidad de Alicante Ricardo E. Basso y María Pastor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Rompen las ventanillas de 20 coches en San Vicente para llevarse las balizas
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante
- San Vicente, El Campello, Sant Joan y Mutxamel cierran parques e instalaciones deportivas por el temporal de viento
- La Aemet eleva el nivel de alerta en Alicante y activa avisos naranjas por viento y mala mar: mañana llega lo peor
- La alerta naranja por vientos de hasta 88 km/h en Alicante obliga a cerrar el castillo y suspender las actividades al aire libre