Tributo al grunge: este es el homenaje a Nirvana, Pearl Jam y Foo Fighters que se prepara este sábado
Los amantes de esta música noventera podrán volver a oír los grandes temas de estas míticas bandas
La sala The One de Alicante acoge este sábado el Festival XXL ‘Grunge is not dead’, donde los amantes de este género musical podrán disfrutar de un homenaje a bandas como Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, Soundgarden y Alice In Chains.
Durante tres horas los amantes de la música noventera podrán disfrutar de la actuación de bandas como RadioBleach, reconocidos por su magnífico tributo a Nirvana, y Black Hole Jam, quienes nos brindarán lo mejor del grunge y por primera vez en este Festival a los Foo Fakers tributo a Foo Fighters y The Rooster Project tributo a Alice in Chains.
Las entradas anticipadas tienen un precio de 16 euros más gastos de gestión mientras que en taquilla costarán 20 euros.
