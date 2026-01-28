El Coro Escénico del Teatro Principal de Alicante inicia una nueva temporada artística con la incorporación de Isidro Alemañ Sanchis como nuevo director musical, que sustituye a Luis Seguí en el cargo. Así lo ha comunicado la formación del coliseo alicantino a INFORMACIÓN, asegurando que es "una apuesta por la renovación y la excelencia artística del proyecto coral". De esta manera, tienen previsto arrancar una nueva producción propia que vea la luz de cara al verano de 2027.

"Afronto este reto con mucha ilusión", asegura Alemañ. "Cuando conocí el coro me di cuenta de que tiene un potencial enorme y que se pueden desarrollar muchos proyectos interesantes. Con el trabajo escénico que ya realiza Marchu Llorente [directora escénica], creo que es una formación con muchísimas posibilidades de crecimiento artístico", apunta el director musical. De esta manera, asume el cargo con ambición, con la firme intención de "trabajar más a fondo el aspecto vocal: el empaste, la sonoridad del coro y que encuentre una identidad propia".

El biarense Isidro Alemañ, nuevo director musical del Coro del Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

En este sentido, asegura que ya están preparando varios proyectos, contando con "un nuevo espectáculo" que se estrenará en el Teatro Principal el próximo año. No obstante, el coro continuará llevando a los escenarios su espectáculo más reciente, Mediterráneas, que supone un canto a la diversidad y a la convivencia entre pueblos y culturales, representando recientemente en Guardamar y con próximas funciones previstas en Calp, pese a que todavía no se ha hecho pública la fecha.

Una amplia trayectoria internacional

Con una sólida trayectoria internacional en el ámbito sinfónico y coral, Alemañ aporta una amplia experiencia profesional que refuerza el carácter innovador y escénico del coro. Junto a Marchu Lorente, que continúa al frente de la dirección escénica, su llegada marca el inicio de una nueva etapa en la que se impulsarán proyectos novedosos y de alto interés cultural, contribuyendo al enriquecimiento de la vida cultural de la provincia de Alicante.

Licenciado en Dirección de Orquesta por la Royal Schools of Music de Londres, Isidro Alemañ ha dirigido diversas orquestas y agrupaciones en España y en distintos países de Europa. En la actualidad es director musical de la Fundación Red de Música del Caribe de Medellín, director honorario de la K-Orchestra de Corea del Sur y director titular de la Orquesta Sinfónica de Villena. En el ámbito coral, ha estado al frente de formaciones como el Orfeó Borja de Gandía y actualmente dirige la Coral Ambrosio Cotes de Villena y la Coral Ibense.

Ahora, toma las riendas musicales de un coro diferente, donde lo vocal se une con lo escénico. Toda su trayectoria, pues, le invita a ser ambicioso con los objetivos que se plantea para el Coro Escénico del Teatro Principal de Alicante: "Queremos que, con el tiempo, el coro tenga mucha más presencia en la vida cultural de la ciudad. Es un objetivo ambicioso, pero creo que encaja perfectamente con el potencial que tiene la formación y con el proyecto artístico que se está construyendo", afirma.

La formación, durante una de sus funciones / INFORMACIÓN

Abierto el proceso de selección

Paralelamente, la llegada de Alemañ coincide con el inicio de un nuevo proyecto de producción propia, cuyo estreno está programado para el verano de 2027. De cara a este nuevo montaje, el coro ha abierto un proceso de selección para incorporar nuevas voces, especialmente masculinas, destacan desde la formación, dirigido a cantantes interesados en formar parte "de un proyecto artístico dinámico, exigente y en constante crecimiento".

Entre las exigencias que buscan no solo se encuentra la capacidad vocal, sino aptitudes interpretativas. El Coro del Teatro Principal de Alicante es un coro escénico, por lo que, además de una buena voz se exige movilidad con soltura por el escenario. "En nuestros espectáculos prescindimos de las partituras haciendo todo nuestro repertorio de memoria", especifica la formación, y se necesitan conocimientos mínimos de lectura musical así como experiencia coral.

Cartel de la apertura del proceso de audiciones / INFORMACIÓN

"Es un coro con enormes posibilidades escénicas. No es un coro al uso en el que los cantantes permanecen estáticos en el escenario. Desde las audiciones ya se deja claro que es un proyecto escénico y vocal a la vez. En ese aspecto, el trabajo que dirige Marchu Llorente funciona muy bien. Ahora, el objetivo es reforzar la parte vocal para que todo vaya en la misma dirección y el resultado sea aún más completo", concluye el director musical.

La convocatoria de audiciones se lleva a cabo en función de las necesidades de cada montaje para todas aquellas personas que estén interesadas en incorporarse al coro. Dichas pruebas se realizan el primer jueves de cada mes. Para agilizar el trámite, han habilitado un formulario en su página web (coro.teatroprincipaldealicante.com), pudiendo contactarles a través del correo electrónico audiciones@coroteatroprincipaldealicante.com para cualquier cuestión.