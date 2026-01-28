Jedet gana el juicio por la agresión sexual de los premios Feroz de Zaragoza: "Hoy, para mí, esta pesadilla termina"

La artista Jedet ha publicado este miércoles en sus redes sociales que el Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza ha dictado sentencia condenatoria "dando por probados los hechos ocurridos la madrugada del 29 de enero de 2023" cuando la cantante e intérprete presentó una denuncia por acoso sexual durante la fiesta celebrada en tras la gala de los premios Feroz. "Durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la justicia y he sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante", ha afirmado al insistir en la necesidad de alzar la voz contra este tipo de situaciones: "No podemos permitir que los que cometen delitos queden impunes".

El comunicado publicado en Instagram, en el que no se aclara la condena para el productor de cine Javier Pérez Santana, detalla que el juzgado, después de tres años, ha emitido una sentencia judicial que pone fin "a un proceso que ha marcado profundamente" esta etapa de su vida tras la denuncia por agresión sexual y vejaciones injustas.

La artista señala que el proceso "ha sido una carga constante, una herida abierta profundamente que me conecta con el porqué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque tienes que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio". Esto hace que reclame más conciencia entre la profesión para evitar que se produzcan de nuevo situaciones similares. "Quiero animar a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso. Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan", ha escrito.

La fiesta tuvo lugar en el Espacio Ebro del parque del Agua de Zaragoza. Esa misma madrugada el productor cinematográfico Javier Pérez Santana fue detenido tras la denuncia de la artista 'trans' e icono del colectivo LGTBI Jedet. Por otro lado, otro invitado a la gala presentó una segunda denuncia también por agresión sexual contra un varón ante la Policía Nacional. "Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares. Y aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan", ha escrito la intérprete tras conocer el resultado de su demanda.

Según el atestado al que tuvo acceso El Periódico de Aragón la denunciante plantó cara a Pérez Santana durante la fiesta y en ese momento, supuestamente, el productor le espetó: «Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano»; en actitud chulesca, altiva y en reiteradas ocasiones.

La actriz, que firma el comunicado con su nombre completo, Carmen Jedet Izquierdo, lamenta "la actitud de la organización de los premios Feroz" al indicar "con tristeza" que fue esa misma organización la que filtró su nombre y hechos cuando regresaba de Zaragoza a Madrid al día siguiente de una fiesta en la que participaban unas 200 personas. "Me obligó a huir durante semanas de Madrid para protegerme", escribe la actriz. Además, añade que desde entonces, no han mostrado ningún interés por la situación que estaba atravesando. "No he vuelto a ser invitada a la gala de sus premios, salvo el año posterior a la que acudí especialmente porque insistió mi equipo", destaca para añadir que le resulta "especialmente doloroso" que quienes llenan sus galas de discursos sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI "no hayan sido capaces de aplicar esos valores cuando más falta hacían".

La artista celebra que con la sentencia termina “una pesadilla” y pone fin a “una etapa muy dura” con la tranquilidad “de haber dicho la verdad y de haber confiado en la Justicia". A la espera de conocer detalles sobre la condena, Jedet pide pasar página. "Ahora toca sanar, seguir adelante y vivir sin miedo”, escribe.