¿Más personal en la Biblioteca Azorín de Alicante? La consellera de Cultura se pronuncia al respecto

¿Luz verde a la normalidad en la Biblioteca Pública Azorín? La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha anunciado que "en los próximos días" se producirá una reposición de personal en la biblioteca alicantina, después de que los usuarios hayan convocado una concentración para reclamar soluciones ante la reducción de su horario. Desde principios de diciembre, la Biblioteca Azorín permanece cerrada por las tardes, una medida que, según la Conselleria, está motivada por la falta de personal. "Es una situación que se va a restablecer", ha asegurado Ortí.

La consellera realizó estas declaraciones este martes en la Universidad de Alicante (UA), donde asistió a la toma de posesión de Amparo Navarro como presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV). La Biblioteca Pública Azorín cerró su servicio vespertino el pasado 9 de diciembre y, desde entonces, varios carteles informativos advierten de que el horario de apertura se limita de lunes a viernes, de 9 a 14.30 horas, "hasta nuevo aviso".

Una de las salas de la Biblioteca Azorín ubicada en el Paseíto Ramiro de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

A preguntas de los medios, Ortí explicó que esta situación "estaba asociada a los mecanismos de activación de bolsas y reposición de personal" y que ya se ha actuado en ese sentido. "En los próximos días se va a resolver, lo antes posible", afirmó. En cuanto a un posible refuerzo de plantilla, señaló que "en principio" se contará con las personas "que se considere oportunas para restablecer la totalidad del servicio", aunque matizó que todo ello estará sujeto a "las limitaciones propias de la reposición".

La consellera subrayó asimismo que la intención de la Conselleria es recuperar "todas las actividades que estaban en funcionamiento" en la Biblioteca Azorín. "Para nosotros es una gran apuesta mantener las bibliotecas a pleno rendimiento y trabajamos para que esta situación quede resuelta lo antes posible", concluyó. Pese a estos anuncios, la Asociación de Amigos de la Biblioteca Azorín mantiene la convocatoria de una concentración el próximo 5 de febrero, a las 18 horas, frente a la Casa de las Brujas, en la avenida Doctor Gadea de Alicante, para reclamar una solución definitiva a la situación del centro.