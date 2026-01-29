Alegato antibelicista en Petrer
El Teatro Cervantes recibe a Rubén de Eguía, que interpreta un texto de Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura 2019
Deseo, guerra, deserción, poder, violencia, patria… Llega a Petrer. En mitad de tanto fuego, la obra de Alberto Conejero, Premio Nacional de Literatura 2019, que comparte con el público la belleza, el misterio y la oscuridad de un poema épico que dialoga con la condición humana y combina voces del pasado y del presente.
Se trata de un montaje con la vista puesta en los clásicos a partir de La Ilíada de Homero y otros textos que se convierte, a través de la interpretación del actor Rubén de Eguía, en un alegato antibelicista, pero también en un reflejo de la impotencia ante la guerra «porque ningún poema, ningún cuadro, ningún fantasma que regresa del campo de batalla ha evitado una nueva guerra y, sin embargo, estaríamos perdidos del todo sin escribir, cantar, bailar sobre la guerra», apuntan desde la producción.
La pieza fue finalista al Premio MAX a mejor intérprete masculino; recibió los galardones a mejor autoría y mejor actor en los Premios Godot 2024, y premio al mejor espectáculo revelación en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier 2023.
Lugar: Teatro Cervantes de Petrer
Fecha: Sábado, 19.30 horas
Entrada : 12 euros
