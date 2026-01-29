Alejandro Martínez invita a mirar de otra forma el paisaje

Alejandro Martínez García, natural de Elda y licenciado en Bellas Artes, tiene en el óleo su lenguaje principal y su obra establece un diálogo entre lo imprevisible y lo humano a través del retrato y el paisaje.

Reconocido, entre otros premios, con el Reina Sofía de Pintura y Escultura (57ª edición), presenta en la Bodega Rafa Cañizares de Salinas Más alto que el horizonte, una invitación a mirar el paisaje desde otro lugar, más abierto y menos condicionado por lo conocido.

Lugar: Bodega Cañizares en Salinas

Fechas: Inauguración, sábado a las 12 horas, hasta el 16 de mayo