Bruce Springsteen carga contra el ICE y el "terrorismo de Estado" en Mineápolis en su nueva canción

Bruce Springsteen ha publicado este miércoles por sorpresa 'Streets of Minneapolis', una canción que habla de las fuertes tensiones en Mineápolis tras la muerte de dos personas a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En la canción, el músico carga directamente contra "el ejército privado del Rey Trump del DHS, con armas colgadas en el abrigo", recuerda a "dos muertos abandonados a su suerte en calles nevadas: Alex Pretti y Renee Good" y cómo "los matones federales de Trump lo golpearon en la cara y el pecho".

También expone que los agentes del ICE "dicen que están aquí para hacer cumplir la ley, pero pisotean nuestros derechos". "Si tu piel es negra o morena, amigo mío, puedes ser interrogado o deportado en cuanto te vean", reivindica el artista.

"Oh, nuestro Minneapolis, oigo tu voz cantando a través de la niebla sangrienta. Aquí en nuestro hogar mataron y vagaron en el invierno del 26. Defenderemos esta tierra y al extranjero entre nosotros. Recordaremos los nombres de los que murieron en las calles de Minneapolis", canta Springsteen en el estribillo.

El artista ha explicado en sus redes sociales que escribió la canción el pasado sábado y la grabó el martes "en respuesta al terrorismo de Estado que asola la ciudad de Minneapolis". "Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros inocentes vecinos inmigrantes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good", ha compartido en su perfil de Instagram.

Denuncia pública

Hace una semana, Springsteen apareció en el festival benéfico Light of Day Winterfest, en Nueva Jersey, y aprovechó para denunciar las acciones del ICE y dedicar la canción 'The Promised Land' aa Renee Good.

"Escribí esta canción como una oda a las posibilidades estadounidenses. Se trataba de un país hermoso pero imperfecto, que es lo que somos, y del país que podríamos ser", comenzó Springsteen, presentando 'The Promised Land'. "En este momento, estamos viviendo tiempos increíblemente críticos. Estados Unidos, los ideales y los valores que ha defendido durante los últimos 250 años, está siendo puesto a prueba como nunca antes en la era moderna", prosiguió, señalando que esos "valores y esos ideales nunca han estado tan amenazados".

El artista continuó interpelando a los asistentes, exponiendo que, si creían "en el poder de la ley y en que nadie está por encima de ella", si se oponían "a que tropas federales fuertemente armadas y enmascaradas invadan una ciudad estadounidense, utilizando tácticas de la Gestapo contra nuestros conciudadanos" y si creían "no merecer ser asesinado por ejercer tu derecho estadounidense a protestar", enviasen "un mensaje a este presidente, tal y como ha dicho el alcalde de esa ciudad: ICE, lárgate de Minneapolis".