El Campello inaugura el viernes una exposición sobre Rafael Altamira con sorpresa incluida
La Casa de Cultura acoge hasta el 22 de febrero la muestra más completa sobre el humanista alicantino que incluye la utilización de recursos de inteligencia artificial
La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de El Campello se prepara para inaugurar este viernes Rafael Altamira: un alicantino universal, una de las muestras más completas sobre el jurista, literato, hispanista y humanista alicantino de proyección internacional, después de que el pasado año lograra finalmente ser repatriado desde México hasta El Campello para recibir sepultura, como fuera su deseo.
La exposición está integrada por un total de 17 paneles que recogen diversas facetas de su vida personal y profesional con exhaustiva información, acompañada de imágenes y documentos que contribuyen a conocer mejor su poliédrica figura, una de las más influyentes en España y Europa hasta su exilio a México en 1944.
La cita para conocer este proyecto expositivo es este viernes, 30 de enero, a las 19.30 horas, aunque el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y la concejala de Cultura, Dorian Gomis, han visitado ya la sala de exposiciones para asistir al montaje de la exposición, que contiene una sorpresa que se desvelará el mismo viernes ante el público y que incluye la utilización de una de las aplicaciones de inteligencia artificial.
Además del Ayuntamiento de El Campello, en la exposición han colaborado la Universidad de Alicante y el Instituto Jorge Juan de Alicante. Como comisarios figuran los académicos Francisco Moreno e Ignacio Ramos Altamira (éste último bisnieto de Rafael Altamira), y la coordinación ha corrido a cargo de la catedrática de la UA Eva Valero.
El contenido de la exposición
Rafael Altamira: un alicantino universal reúne textos e imágenes sobre los años de formación de Altamira, su participación en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, la Extensión Universitaria que creó en Oviedo, su viaje a América, los homenajes que recibió en Alicante, su etapa como Director General de Primera Enseñanza, el reconocimiento internacional, su participación en la creación del Tribunal Internacional de La Haya, su innegable talante pacifista, sus vivencias y sufrimientos personales y familiares durante la guerra civil, su exilio en México y muerte, homenajes póstumos, la celebración en España del Año Internacional Rafael Altamira, los nuevos reconocimientos que acogieron Alicante, El Campello y Madrid, y su "vuelta a casa" junto con su esposa, Pilar Redondo.
La muestra estará expuesta en El Campello hasta el día 22 de febrero, y está previsto que sea visitada en ese tiempo por los alumnos de los dos institutos públicos del municipio y resto de la comarca. Después recorrerá distintas sedes de la Universidad de Alicante y se ofrecerá a todo tipo de instituciones académicas y culturales del país.
Próximo acto final del Año Altamira en Madrid
La exposición es uno de los últimos actos programados en el Año Altamira, que concluirá con un acto final que se celebrará el 10 de febrero en Madrid, día en que nació el jurista, en la sede central del Instituto Cervantes. Autoridades, familiares, académicos y cuantos se quieran sumar al acto serán testigos del depósito de objetos personales del humanista en la llamada Caja de las Letras de la institución.
