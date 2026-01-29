Deseo y celos con Harold Pinter

Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina ponen en pie una función misteriosa y poética del nobel de Literatura británico Harold Pinter, Viejos tiempos, en una producción de Teatro de la Abadía y Entrecajas, bajo la dirección de Beatriz Argüello.

Anna, amiga de juventud de Kate, visita la casa donde ésta última vive con Deeley, su marido. La inesperada aparición de la mujer, veinte años después, detona un juego de sospechas, celos, deseo y dudas, donde la frontera entre la realidad y la fantasía se desdibuja.

Viejos tiempos es una de las obras cumbre de Pinter. Escrita en 1971, fue estrenada por la Royal Shakespeare Company bajo la dirección de Peter Hall.

Lugar: Teatro Calderón de Alcoy

Fecha: Sábado, 19 horas

Entrada : 17 euros