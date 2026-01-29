Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por viento en AlicanteViviendas públicas AlicanteTractorada en AlicanteWasaps PradasFinca bodas cerrada
instagramlinkedin

Un espectáculo familiar con público implicado

Un espectáculo familiar con público implicado | INFORMACIÓN

Un espectáculo familiar con público implicado | INFORMACIÓN

Animal Religion presenta Copiar, que combina el circo con la danza, la luz y la música para reflexionar sobre el acto de copiar, algo que como seres sociales hacemos durante toda nuestra existencia. El público participa del espectáculo. Teatre Arniches de Alicante. Sábado, 19.30h. 10€.

TEMAS

Tracking Pixel Contents