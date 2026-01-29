Fotografía de Agustín Hernández
A.P.
Fruto de la luz, del fotógrafo Agustín Hernández, es una invitación a detener la mirada y redescubrir lo esencial a través del diálogo entre la materia, el tiempo y la luz.
La muestra, instalada en el Museo de la Universidad de Alicante, se adentra en el territorio del bodegón, «ese género discreto, muchas veces relegado, pero siempre fértil», como apuntan los organizadores de la exposición, con el objetivo de otorgarle una nueva vigencia poética. Según el museo, Hernández rescata la humilde grandeza de lo cotidiano en sus imágenes, frutas, flores y objetos mínimos que, al ser tocados por la luz, se revelan como fragmentos de un mundo íntimo y atemporal.
Fruto de la luz es una meditación sobre el paso del tiempo y sobre el poder revelador de la mirada en un tiempo dominado por la fugacidad y la imagen inmediata y recuerda que toda contemplación es un acto de resistencia y de memoria.
Lugar: Sala Sempere del Museo de la Universidad de Alicante
Fechas: Hasta el 22 de febrero
