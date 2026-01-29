Game Jam 2026 en Alicante: el maratón de creación de videojuegos que dura 48 horas

48 horas para crear videojuegos. Alicante se convertirá este fin de semana en al sede oficial de la Global Game Jam, con el Game Jam Alicante, un encuentro internacional en el que decenas de ciudades crean estos juegos.

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero el Parque Científico de Alicante acogerá este evento en el que participantes amateurs y profesionales se organizan en equipos para crear un videojuego “desde cero” a partir de un tema que se revela al inicio. Los participantes deberán resolver los distintos problemas que le surgen durante el desarrollo y finalmente será un jurado el que evalúe las creaciones y se otorgarán los premios.

El jurado del Game Jam Alicante evaluará:

Cumplimiento y originalidad en la interpretación del tema

Creatividad y originalidad

Mecánicas de juego

Diseño visual y sonoro

Calidad técnica y jugabilidad

Puedes venir con tu propio equipo o formar uno durante el evento pero cómo máximo podrán tener hasta 7 participantes. Si algún participante acude solo, la organización se encargará de incluirlo en algún grupo.

Cómo apuntarse al Game Jam Alicante

Puedes inscribirte en esta página web hasta este 29 de enero y cuesta 6,34 euros.

Noticias relacionadas

La inscripción incluye la participación en el Global Game Jam, un espacio de trabajo con acceso a electricidad e internet, zona de descanso (hay que llevar saco de dormir y almohada), acceso a mentores expertos, picoteo y bebidas durante el evento y posibilidad de ganar premios.