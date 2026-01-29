Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta por viento en AlicanteViviendas públicas AlicanteTractorada: calles cortadasPréstamo sentencia Serra GeladaFinca bodas cerrada
instagramlinkedin

Game Jam 2026 en Alicante: el maratón de creación de videojuegos que dura 48 horas

Este fin de semana tendrá lugar este fin de semana en el Parque Científico

Dos personas jugando a videojuegos

Dos personas jugando a videojuegos / UOC

O. Casado

O. Casado

48 horas para crear videojuegos. Alicante se convertirá este fin de semana en al sede oficial de la Global Game Jam, con el Game Jam Alicante, un encuentro internacional en el que decenas de ciudades crean estos juegos. 

Entre el 30 de enero y el 1 de febrero el Parque Científico de Alicante acogerá este evento en el que participantes amateurs y profesionales se organizan en equipos para crear un videojuego “desde cero” a partir de un tema que se revela al inicio. Los participantes deberán resolver los distintos problemas que le surgen durante el desarrollo y finalmente será un jurado el que evalúe las creaciones y se otorgarán los premios.

El jurado del Game Jam Alicante evaluará: 

  • Cumplimiento y originalidad en la interpretación del tema
  • Creatividad y originalidad
  • Mecánicas de juego
  • Diseño visual y sonoro
  • Calidad técnica y jugabilidad

Puedes venir con tu propio equipo o formar uno durante el evento pero cómo máximo podrán tener hasta 7 participantes. Si algún participante acude solo, la organización se encargará de incluirlo en algún grupo.

Cómo apuntarse al Game Jam Alicante

Puedes inscribirte en esta página web hasta este 29 de enero y cuesta 6,34 euros.

Noticias relacionadas

La inscripción incluye la participación en el Global Game Jam, un espacio de trabajo con acceso a electricidad e internet, zona de descanso (hay que llevar saco de dormir y almohada), acceso a mentores expertos, picoteo y bebidas durante el evento y posibilidad de ganar premios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents