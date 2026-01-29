Game Jam 2026 en Alicante: el maratón de creación de videojuegos que dura 48 horas
Este fin de semana tendrá lugar este fin de semana en el Parque Científico
48 horas para crear videojuegos. Alicante se convertirá este fin de semana en al sede oficial de la Global Game Jam, con el Game Jam Alicante, un encuentro internacional en el que decenas de ciudades crean estos juegos.
Entre el 30 de enero y el 1 de febrero el Parque Científico de Alicante acogerá este evento en el que participantes amateurs y profesionales se organizan en equipos para crear un videojuego “desde cero” a partir de un tema que se revela al inicio. Los participantes deberán resolver los distintos problemas que le surgen durante el desarrollo y finalmente será un jurado el que evalúe las creaciones y se otorgarán los premios.
El jurado del Game Jam Alicante evaluará:
- Cumplimiento y originalidad en la interpretación del tema
- Creatividad y originalidad
- Mecánicas de juego
- Diseño visual y sonoro
- Calidad técnica y jugabilidad
Puedes venir con tu propio equipo o formar uno durante el evento pero cómo máximo podrán tener hasta 7 participantes. Si algún participante acude solo, la organización se encargará de incluirlo en algún grupo.
Cómo apuntarse al Game Jam Alicante
Puedes inscribirte en esta página web hasta este 29 de enero y cuesta 6,34 euros.
La inscripción incluye la participación en el Global Game Jam, un espacio de trabajo con acceso a electricidad e internet, zona de descanso (hay que llevar saco de dormir y almohada), acceso a mentores expertos, picoteo y bebidas durante el evento y posibilidad de ganar premios.
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- Rompen las ventanillas de 20 coches en San Vicente para llevarse las balizas
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- San Vicente, El Campello, Sant Joan y Mutxamel cierran parques e instalaciones deportivas por el temporal de viento
- El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
- Las fuertes rachas de viento arrancan de cuajo varios árboles en el PAU 1 de Alicante
- Renfe cancela este fin de semana los trenes entre Alicante y Valencia por obras en el Corredor Mediterráneo
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas