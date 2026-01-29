Unas jornadas en Alicante analizan la unión entre la inteligencia artificial y la creación artística
Profesionales del sector se darán cita el 14 de marzo en el Centro Cultural Las Cigarreras, en el marco de GEN-IA, para abordar los retos éticos y creativos que plantea la inteligencia artificial
Una actividad que mira al arte con perspectiva de futuro. El Centro Cultural Las Cigarreras acogerá el próximo sábado 14 de marzo la jornada GEN-IA Alicante, un encuentro dedicado a explorar el impacto de la inteligencia artificial generativa en los procesos creativos contemporáneos. El evento propone un espacio de reflexión y aprendizaje en torno al uso de la IA en disciplinas como el diseño, la fotografía, el sonido, el audiovisual o la arquitectura, abordando tanto su aplicación práctica como los retos éticos y culturales que plantea.
La jornada reunirá a profesionales en activo de distintos ámbitos creativos que compartirán con el público cómo integran la inteligencia artificial en sus flujos de trabajo reales, desde una perspectiva accesible, crítica y alejada de discursos alarmistas o excesivamente tecnológicos. La primera edición de GEN-IA nace con la voluntad de fomentar el intercambio de experiencias y el aprendizaje colectivo en un ambiente cercano y participativo.
El programa incluye cinco ponencias centradas en proyectos y metodologías de creación híbrida, así como una mesa redonda en la que se debatirá sobre autoría, ética, modelos de creación y los desafíos culturales que la IA introduce en las industrias creativas. La jornada concluirá con la inauguración de la exposición colectiva de arte digital Las nuevas alergias, una muestra de obras gráficas y audiovisuales creadas con inteligencia artificial generativa, seleccionadas mediante convocatoria internacional abierta, que reflexiona sobre la sensibilidad contemporánea y la relación entre humanos y algoritmos.
Sobre GEN-IA: información y entradas
GEN-IA Alicante es un proyecto subvencionado en la convocatoria 2025-2026 para el desarrollo de proyectos culturales de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y cuenta con el apoyo de entidades como el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, Padima, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante, D-Impresión, David Devesa y La City Hoteles.
La jornada está dirigida tanto a profesionales y estudiantes del ámbito creativo como al público general interesado en comprender cómo la inteligencia artificial está influyendo en la cultura visual y los procesos de creación actuales. Las entradas y toda la información sobre la convocatoria artística pueden consultarse en la web oficial del evento (alicantegenia.es).
Además, la exposición de arte digital Las nuevas alergias tiene abierta su llamada a artistas y creadores de cualquier edad y disciplina, y cuenta con la colaboración de comunidades creativas internacionales especializadas en arte e inteligencia artificial como IIIIL, AI/CC Artificial Intelligence Creative Community y FRMWRK, reforzando así la dimensión internacional del proyecto.
