La librería Raíces de Alicante arranca un nuevo ciclo de diálogos culturales con la visita de Pablo Auladell

No se cumplen 50 años todos los días, y la librería Raíces de Alicante quiere celebrarlo con un programa de actividades culturales durante todo el año. El librero Jorge Selfa ha unido fuerzas con el gestor cultural Paco Linares para dar vida al proyecto Diálogos culturales en Raíces, un nuevo ciclo en el que figuras destacadas del mundo literario acudirán a la librería para, a partir de una novedad editorial, conversar sobre su trayectoria y experiencia profesional.

La primera jornada de este ciclo tendrá como protagonista al dibujante alicantino Pablo Auladell, quien presentará el próximo 30 de enero a las 19 horas la antología Eso era amor (Nórdica Libros) de Ángel González. El volumen, editado coincidiendo con el centenario del nacimiento del poeta de la Generación del 50, incluye elegantes ilustraciones de Auladell que acompañan algunos de los poemas más representativos del autor.

Portada de la antología de Ángel González "Eso era amor" / INFORMACIÓN

La obra de Ángel González combina intimismo y poesía social, con un toque irónico característico, abordando asuntos cotidianos con un lenguaje urbano y coloquial, alejado de cualquier localismo o neopopularismo. El paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son obsesiones recurrentes en la obra de González, que a menudo oscila entre la melancolía y el optimismo. Auladell, considerado un "angelólogo" por su devoción hacia el poeta, realizó 34 ilustraciones que dan forma visual a estos versos, estableciendo un diálogo entre palabra e imagen que enriquece la lectura de la antología.

No obstante, la presentación de Eso es amor servirá también como excusa para recorrer la obra más amplia de Auladell, Premio Nacional de Cómic 2016. "Será una conversación fluida en la que abordaremos otros proyectos como La torre blanca, El paraíso perdido o sus dibujos para el libreto de Moby Dick, obra teatral basada en la novela de Herman Melville donde Josep María Pou interpretó al capitán Ahab", explica Linares.

Algunos de los libros antiguos presentes en la librería Raíces de Alicante / HECTOR FUENTES

Otras actividades programadas

La intención de la librería es organizar al menos dos actividades mensuales durante todo el año, combinando formatos presenciales con contenidos en línea. "Buscamos dar voz a cineastas, fotógrafos, escritores y dibujantes que tengan algo que contar", explica Paco Linares. "Por ello, además de las presentaciones con público en la librería, hemos creado un canal de YouTube donde también participarán distintos protagonistas relevantes a nivel local y nacional".

El canal se estrenó con la participación del escritor alicantino Luis Leante y, próximamente, se publicará una nueva conversación con Pollux Hernández, doctor en Latín por la Sorbona y estudioso de referentes literarios como Miguel de Cervantes, Antonio Machado y Miguel de Unamuno. Además, la librería Raíces también viajará a Valencia para grabar una entrevista con el ilustrador de Aspe Miguel Calatayud desde su taller.

De cara a futuras actividades, las dimensiones de la librería Raíces limitan la posibilidad de acoger a un gran número de asistentes. Por ello, se están explorando alternativas que permitan celebrar algunos de estos diálogos fuera del local de la calle Álvarez Sereix, 8. Aún se encuentran en negociaciones para decidir el espacio más adecuado que permita ampliar la asistencia y mantener la cercanía que caracteriza al ciclo.

El librero Jorge Selfa, que ha tomado el relevo de la mítica librería de manos de su padre, asegura que su intención es "organizar un calendario con autores y editoriales para conmemorar la efeméride. Aún estamos cerrando detalles, pero habrá una programación especial", avanza el propietario de Raíces, que pretende generar un circuito de presentaciones con autores de renombre. "Alicante necesita reencontrarse con los grandes nombres de la literatura contemporánea y nuestra intención va en esa dirección", concluye.