'Love the 90s' llega a Alicante: este es el precio de los tickets y el cartel para regresar al pasado

Ya han salido las entradas para revivir con añoranza los temas que conformaron la juventud y adolescencia de muchos: a ritmo de maquineo y del pop más representativo de la última década del pasado siglo, el próximo 22 de agosto en Área 12 vuelve ‘Love the 90´s Alicante’ con nuevo cartel y tres opciones de tickets diferentes.

Dos escenarios

La fiesta se desarrollará en torno a dos escenarios, la dedicada al dance y la electrónica y el escenario pop. En la primera se podrá bailar con el eurodance de 2 Unlimited, Dr Alban, Tania Evans o The Outhere Brothers, entre otros, un show presentado por Fernandisco.

Jordi Cruz será el representante del escemario Pop que contará con la música de Seguridad Social, Rafa Sánchez (de La Unión), Amistades Peligrosas, Los Rebeldes, Viceversa o Marilia de Ella Baila Sola, entre otros.

Tres experiencias diferentes

Como viene siendo habitual dentro de los festivales y “tours” de un día como es el caso de ‘Love the 90´s’, la organización ofrece distintos tipos de entradas.

El ticket general desde 42 euros. Una entrada Front Stage, desde 69 euros (que incluye accesos preferentes al recinto, acceso ala zona de Front Stage, entre otros) y una entrada VIP desde los 99 euros que incluye acreditación conmemorativa, copa de bienvenida y un cocktail de snacks y jamón al corte al inicio del show, así como descuentos en merchandising, accesos independientes y exclusivos y barra de pago y accesos VIP.