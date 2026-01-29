El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante gana posiciones en la oferta cultural nacional

Alicante se mantiene en la misma posición que hace un año en el ranking cultural del país, pero el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) se convierte en el verdadero faro cultural de la ciudad, según los datos del último informe realizado por el Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea, creado por La Fábrica en 2008 para evaluar la calidad y la innovación de la oferta creativa y artística española preguntando a los profesionales.

En Lo mejor de la cultura 2025, dado a conocer este jueves en Santander, Alicante se mantiene en el puesto 28 del ranking nacional de un total de 45 municipios, al igual que en el informe de la pasada edición de 2024, cuando retrocedió dos puestos frente al de 2023, que la situó en el número 26 respecto a la calidad e innovación de la oferta cultural. En este listado -que lidera Madrid, seguido de Barcelona, Bilbao, Valencia y Málaga en el top 5- Alicante sube apenas tres décimas en su porcentaje y comparte puesto con Salamanca, que se sitúan por encima de Cuenca Cádiz, Mérida, Toledo o Burgos.

Exposición de la artista estadounidense Kara Flower en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante / Jose Navarro

Un gran paso adelante para el MACA

Lo más llamativo para la provincia de Alicante es el salto considerable dado por el MACA en el ranking nacional, que ha avanzado posiciones con la programación ofrecida durante el pasado año que, recordemos, entre otras, ofreció tres exposiciones temporales de mujeres artistas de peso: Esther Ferrer, Kara Walker y Juana Francés, con las que el museo volvió a batir récords de visitas con 106.706 espectadores.

En la relación de las 116 instituciones, actividades o acontecimientos culturales destacados como lo mejor del año, el MACA -que el pasado año no figuró, solo tuvo presencia en el territorio autonómico- vuelve a estar entre lo mejor del país y logra el puesto 52. El informe se refiere al museo de Alicante -el único centro o propuesta de la provincia en el mapa nacional- como una de las "entradas destacadas" ya que se sitúa en mitad de la lista, por encima de la programación de, por ejemplo, el Teatre Lliure, la Galería de las Colecciones Reales, el Sonorama o el Centre Pompidou Málaga.

Fachada del MACA / MANUEL LINARES BOSCH

Esta entrada tiene su importancia ya que el MACA apareció por primera vez en esta clasificación de más de cien propuestas nacionales en el informe de 2023, con motivo de la segunda exposición de la colección Jenkins-Romero, pero se situó hacia el final de la lista, en el puesto 94, en 2024 desapareció y en 2025 alcanza el puesto 52, compartido con Chillida Leku, Dansa València y la Fundació Joan Miró.

El Reina Sofía, en primer lugar

Este ranking de lo mejor de la cultura en España lo lidera este año el Museo Reina Sofía, seguido por el Museo del Prado, el Festival de San Sebastián, el Museo Thyssen - Bornemisza (sube un puesto), el Museo Guggenheim, el Teatro Real (sube dos), CaixaForum, CCCB y la Fundación Juan March, igualada con el Festival de Málaga (sube uno) y con Matadero Madrid, que sube cuatro puestos.

El informe del Observatorio de la Cultura se efectúa consultando a 980 agentes culturales (responsables de fundaciones, directores de museos, teatros, centros e instituciones culturales; editores, productores, promotores, galeristas y responsables de industrias culturales; comisarios de exposiciones, directores de festivales, gestores culturales, artistas y creadores y responsables de administraciones públicas) y pretende ofrecer una panorámica cultural de España tomando el pulso a sus principales instituciones e iniciativas vinculadas a la cultura contemporánea. En este último informe figuran más de 500 propuestas culturales.

Avance superior del museo en la Comunidad Valenciana y regreso de Las Cigarreras

La escalada este año del MACA en el territorio autonómico es incluso mayor que a nivel nacional, ya que se sitúa en segunda posición, solo superada por el IVAM, un puesto que nunca antes había alcanzado. Si el IVAM lidera de nuevo esta clasificación en la Comunidad Valenciana -formada por 29 espacios, festivales o actividades-, en el número 2 se encuentra el MACA, que sube seis puestos respecto al pasado año, que recaló en el puesto 8, y se codea en este segundo lugar con el Palau de Les Arts (que sube tres posiciones), el Centro de Arte Hortensia Herrero y el Museo de Bellas Artes de Valencia.

Centro cultural Las Cigarreras de Alicante / INFORMACIÓN

Además, este año el MACA no es el único espacio de Alicante incluido en el ranking de la Comunidad Valenciana, ya que regresa Las Cigarreras, que ocupa el puesto 23 en la parte final de la lista, compartido con otros seis espacios (Fundación Bancaja, Carme Teatre, Escalante, Espacio Pluto, La Rambleta y MIM Sueca). Las Cigarreras fue incluida en 2017 (puesto 12), en 2022 (puesto 15) y en 2023 (puesto 17).

No han vuelto a aparecer desde hace años ni el Teatro Principal de Alicante ni el Arniches, mientras el MARQ y el Mubag nunca han sido incluidos. Salvo el MACA y Las Cigarreras, todos los puntos incluidos en este listado son valencianos mientras que de Castellón solo está presente el Espai d'Art Contemporani, en el puesto 11.