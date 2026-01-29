Ojete Calor, The Loons y otros conciertos para este fin de semana en Alicante

El subnopop de Ojete Calor regresa a Alicante, aunque esta vez alejado de los grandes festivales. Carlos Areces y Aníbal Gómez repasarán su amplio repertorio en Baltimore Live, en un fin de semana que también ofrece presencia internacional con los californianos The Loons y rock local con bandas como Lándevir, Polémico Chinaski o la cantante Lola Tovar

Madera local en Marearock con sonoridades únicas

Dos propuestas musicales de gran personalidad se dan cita este viernes a las 22 horas en la Sala Marearock. Por un lado, la banda ilicitana Hiperbórea presentará su particular universo sonoro, una propuesta que fusiona distintos estilos y texturas con una cuidada elaboración y una notable calidad técnica, como reflejan temas como Fuego o El hombre invisible. Junto a ellos actuará Lola Tovar, natural de Almoradí, una artista con una consolidada trayectoria internacional que combina en sus composiciones la esencia del country, la fuerza del rock y la profundidad del blues, interpretando sus canciones con voz y guitarra en una actuación que destaca por su solvencia musical y proyección escénica. Sala Marearock, Alicante.

Lola Tovar acompañará a Hiperbórea en la Sala Marearock / INFORMACIÓN

Un homenaje a 25 años de música de Lándevir en Elda

La banda eldense Lándevir, pionera del folk metal en España, celebra este fin de semana sus bodas de plata con 25 años de trayectoria en la música nacional. La celebración tendrá lugar el sábado a partir de las 18.30 en la Sala Omnia Global Music de Elda, donde repasarán su carrera, desde su álbum de debut Leyendas medievales hasta su último trabajo, Un viaje en el tiempo. Según el grupo, «si estamos orgullosos de algo es de haber recorrido este camino haciendo lo que nos gusta, sin marcarnos grandes metas, simplemente disfrutando de la música», y así lo mostrarán en esta gira con una gran puesta en escena. Además de Elda, el recorrido les llevará a ciudades como Sevilla, Vitoria, Murcia y Madrid, con su participación en la próxima edición de Leyendas del Rock en Villena. Omnia Global Music, Elda.

El grupo de folk metal Lándevir celebran 25 años en la música en Elda / Juan Fernández

Rock canalla y folk se dan la mano en Euterpe

La sala Euterpe vuelve a apostar esta semana por una programación destacada con dos conciertos consecutivos. Este viernes, a las 22 horas, actúan los murcianos Lady Tattoo, que tras un prolífico 2025 marcado por la publicación de su álbum Adictos al desastre inician la gira nacional Rodar y Rodar Tour, con la que presentan su rock directo, canalla y festivo, incluyendo nuevos temas como Matar a Cupido, interpretado a dúo con los alicantinos BeLoNa. El sábado, a la misma hora y en el mismo escenario, será el turno de Blueroomess, formación integrada por músicos de Barcelona, Chicago, Mallorca y Buenos Aires, considerada una de las referencias del folk, el blues y el roots-rock en España, que llega a Euterpe para presentar su nuevo trabajo discográfico, Moving Forward, una propuesta que combina elegancia, energía y emoción. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Johann Sebastian Bach, a través del laúd de Nigel North

Nigel North regresa este domingo al ADDA de Alicante con un recital de laúd barroco inspirado en Johann Sebastian Bach. El concierto tendrá lugar a las 19 horas y permitirá al público asistente conocer de primera mano la profundidad contrapuntística y la expresividad íntima del laúd, permitiendo apreciar una nueva dimensión de una música eterna. Auditorio de la Diputación de Alicante.

El subnopop de Ojete Calor regresa a lo grande a Alicante

La música tiene varias caras. Está la profesionalizada y la que se toma la vida desde una perspectiva más amena y humorística. Y ambas, pese a lo que se diga, son igual de válidas. La sala Baltimore Live, en Marmarela, arranca el año este sábado con una propuesta tan singular como llamativa de la mano de Carlos Areces y Aníbal Gómez, conocidos artísticamente como Ojete Calor, que actuarán a partir de las 21 horas con un espectáculo extravagante, humorístico y original. El dúo repasará sobre el escenario algunas de sus canciones más populares, como Viejoven o Cuidado con el Cyborg, en un directo que combina electropop y humor absurdo, fórmula con la que celebran dos décadas de trayectoria y éxito continuado en grandes recintos y festivales de todo el país. Baltimore Live, Alicante.

Rock «made in» Alicante a precios populares

Un concierto con tintes alicantinos llega este viernes a Söda Bar con las actuaciones de Polémico Chinaski y Belona Band. Los precios populares centrarán una velada que permitirá descubrir a dos formaciones de rock en su hábitat natural: el directo. Guitarras, energía y actitud se unen como un cocktail que promete subir los decibelios de Alicante. Las bandas venden la actuación como una oportunidad para decir en un futuro «les vi cuando no eran ricos ni famosos». Söda Bar, Alicante.

Noticias relacionadas

Los californianos de espíritu retro The Loons visitan Alicante / INFORMACIÓN

Garaje y psicodelia con la firma californiana de The Loons

La sala alicantina El Bunker acoge esta noche, a partir de las 21 horas, la actuación de The Loons, banda de San Diego (California) con una sólida proyección internacional y una extensa trayectoria musical. Liderado por Mike Stax, el grupo es reconocido por su particular reinterpretación del sonido de los años 60, que combina con una energía contemporánea en una propuesta que fusiona garaje y psicodelia. Con varios discos publicados y colaboraciones con figuras destacadas de la escena musical internacional, The Loons se han consolidado como una banda respetada por crítica y público, convirtiendo cada uno de sus directos en una experiencia singular. El Búnker, Alicante.