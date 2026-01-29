El primer festival del año en Alicante ya está aquí: F*ck The Censorship Festival toma Villena

Que Villena se haya convertido en una localidad completamente festivalera tiene su origen en una promotora que apostó por una nueva forma de hacer turismo. El Leyendas del Rock y el Aúpa Lumbreiras sentaron unas bases que luego también adoptaron otros eventos, como el Rabolagartija. Sin embargo, la ambición de Run to the Hills (anteriormente Sufriendo & Gonzando) fue aún mayor, y decidieron apostar por un turismo cultural desestacionalizado, huyendo del verano.

Así nació en 2017 el F*ck The Censorship Festival, un festival de música de estilo punk-rock que se celebra cada año en la Plaza de Toros Cubierta de Villena. Un nombre que buscaba hacer de esta actividad una plataforma para defender la libertad de expresión y contrarrestar la censura cultural, convirtiéndose con los años en una cita consolidada en el circuito de festivales de invierno en España con un formato de jornada intensiva, arrancando a primera hora de la tarde y extendiéndose hasta la madrugada.

Cartel oficial de la nueva edición del festival / INFORMACIÓN

A lo largo de sus ediciones ha reunido a bandas destacadas del punk, rock y metal estatal como Narco, Lendakaris Muertos, The Toy Dolls, Boikot o Soziedad Alkoholika. En esta ocasión, el evento se celebrará el sábado 31 de enero y contará con las actuaciones de Narco, Segismundo Toxicómano, Koma, Kaotiko, Porretas, Kaos Urbano, Envidia Kotxina y Loncha Velasco. La jornada comenzará a las 14 horas con la apertura de puertas, manteniéndose las actuaciones de manera ininterrumpida hasta las tres de la madrugada.

Un cartel de presente y futuro

El festival ofrece un cartel que combina historia y actualidad del rock y el punk combativo. Narco, desde Sevilla, lideran el lineup con su rap metal arrollador y letras provocadoras, que combinan metal, rap y una actitud punk que les ha convertido en referentes indiscutibles del género. A ellos se suman bandas históricas como Koma, que regresan a los escenarios tras un tiempo alejados; Kaotiko, con más de veinte años de trayectoria y un repertorio que mezcla himnos generacionales con nuevos temas; o Porretas, leyenda del rock urbano madrileño y conocidos por su cercanía con el público.

Segismundo Toxicómano, uno de los grupos más esperados de esta nueva edición / INFORMACIÓN

No obstante, en esa búsqueda por dotar de variedad desde el prisma de un mismo estilo, también actuará la banda Kaos Urbano, cuya propuesta de punk callejero directo y crítico ha mantenido una vigencia única que sigue llenando en todas las ciudades en las que actúa. La organización también abre espacio a formaciones emergentes y contemporáneas que aportan frescura al cartel como Loncha Velasco, que presenta un rock directo y una actitud irreverente.

Otros de los clásicos que se mantienen en esta edición son los siempre incombustibles Envidia Kotxina, que fusionan crítica social con diversión y energía en el escenario, y Segismundo Toxicómano, que aporta su característico sonido punk cargado de ironía. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de Ticketmaster por 39 euros, mientras que en taquilla el precio será de 45 euros hasta completar el aforo.

Foto promocional de Loncha Velasco, uno de los grupos con más futuro del género / INFORMACIÓN

Primera bala del año en Villena

Se trata del primer festival del año en la provincia, que sirve para abrir la veda de conciertos de gran aforo que le seguirán en los próximos meses. Una desestacionalización del circuito festivalero que afecta de manera directa a la localidad de Villena, pues el F*ck The Censorship Festival es la antesala de una programación que contará en el mes de agosto con la celebración del 20 aniversario del Leyendas del Rock y el regreso del mítico Aúpa Lumbreiras.