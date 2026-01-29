¿Quieres participar en el Premio de Cuentos Gabriel Miró? Fundación Mediterráneo abre el plazo de inscripción

La Fundación Mediterráneo abre el plazo de inscripción de sus dos grandes convocatorias literarias: el 64º Premio de Cuentos Gabriel Miró, uno de los certámenes de relato breve con mayor trayectoria y prestigio del panorama literario español; y el IV Premio de Novela Fundación Mediterráneo, organizado en colaboración con la Universidad de Murcia, Ambas convocatorias, según ha expresado la organización, "refuerzan el compromiso histórico de la Fundación con la creación literaria en lengua castellana y con el impulso a nuevas voces narrativas".

El 64º Premio de Cuentos Gabriel Miró continúa una tradición literaria iniciada hace más de seis décadas y estrechamente vinculada a la figura del escritor alicantino Gabriel Miró. El certamen está abierto a cuentos inéditos en lengua castellana y contempla un primer premio de 3.000 euros y un segundo premio de 1.000 euros, además de la publicación y difusión de las obras galardonadas con el reconocimiento explícito del premio. El plazo de inscripción finalizará el 31 de marzo de 2026, y el fallo del jurado se hará público en el mes de septiembre de 2026.

Por su parte, el IV Premio de Novela Fundación Mediterráneo está dirigido a autores y autoras mayores de edad, españoles o extranjeros, que presenten novelas inéditas escritas en castellano. El premio está dotado con 20.000 euros e incluye la publicación de la obra ganadora en la editorial Pre-Textos, con una tirada inicial de 800 ejemplares y distribución nacional. El plazo de recepción de originales permanecerá abierto hasta el 30 de abril de 2026, y el fallo del jurado se dará a conocer a lo largo del mes de noviembre de 2026.

Apuesta "firme" por la literatura

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacado que "estos premios expresan una apuesta firme y sostenida por la literatura como espacio de reflexión, creación y transmisión cultural". Boyer ha subrayado además que "tanto el Premio de Novela como el Premio de Cuentos Gabriel Miró responden a una misma vocación: acompañar la escritura contemporánea desde el rigor, el reconocimiento y la proyección pública de las obras y de sus autores".

Las obras deberán presentarse en formato digital (PDF) a través de los formularios habilitados en la página web de la Fundación Mediterráneo (fundacionmediterraneo.es), donde también pueden consultarse las bases completas de ambas convocatorias. También han habilitado el correo electrónico premiosliterarios@fundacionmediterraneo.es para posibles dudas. En dicha convocatoria, los participantes deberán adjuntar una breve semblanza biográfica y trayectoria literaria. El pasado año, la Fundación Mediterráneo recibió más de 3.500 obras para participar en los premios literarios de ambos concursos.

De manera individual, 1.200 novelas se inscribieron al III Premio de Novela Fundación Mediterráneo y más de 2.200 participaron en el concurso de Cuentos Gabriel Miró. Con esta doble convocatoria, la Fundación Mediterráneo refuerza su compromiso con la creación literaria y con el apoyo continuado a la narrativa en lengua española, desde el relato breve hasta la novela, consolidando dos premios complementarios que forman parte esencial de su programación cultural.