«Tanqueu a l’eixir» con Pla i Revés en Altea

Pla i Revés es la compañía de teatro amateur residente en el Palau Altea, fundada en 1979, que desde sus inicios se ha constituido como un pilar cultural en la localidad destacándose inicialmente por la representación de sainetes y, poco después, por La Passió en lengua valenciana. Ahora llevan a escena la comedia Tanqueu a l’eixir. Palau Altea. Sábado, 20h. 9€.

