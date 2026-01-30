Cine para Compartir: veinte años de pasión común en Alicante

El Hotel NH Alicante acoge este sábado un acto conmemorativo para celebrar el 20º aniversario de Cine para Compartir, una iniciativa cultural alicantina que desde hace dos décadas reúne a personas amantes del cine de distintas partes del mundo para compartir, analizar y disfrutar del séptimo arte.

Creado en diciembre de 2005, Cine para Compartir se ha consolidado como un espacio de encuentro y reflexión en torno al cine, con sesiones semanales (presenciales y en línea los martes y domingos) de visionado de películas y debate sobre las mismas que conectan a participantes ubicados en España e incluso de Latinoamérica.

Las sesiones presenciales se celebran en dos salas con pantalla grande y capacidad para unas 18 personas, ubicadas en dos domicilios particulares: Sala Bon Día (en San Vicente del Raspeig) y Sala Lumière (en Mutxamel).

Una de las salas de proyección / INFORMACIÓN

A lo largo de estos veinte años, este proyecto sin ánimo de lucro ha fomentado el intercambio cultural y la creación de una comunidad unida por una misma pasión. Presencialmente y activos son alrededor de 60 personas, a quienes hay que sumar una docena más online que se conectan desde Barcelona, Madrid, Euskadi y diferentes puntos de Latinoamérica. Además, en su perfil de Facebook hay unos 3.600 miembros.

Las personas interesadas en conocer más sobre esta iniciativa o en participar en futuras actividades pueden ponerse en contacto con este grupo a través del correo electrónico: cineparacompartir2005@gmail.com

Una de las sesiones / INFORMACIÓN

Sobre la gala del 20 aniversario

La gala del 20º aniversario será una oportunidad para celebrar la trayectoria del proyecto, que surgió como una reunión entre amigos, reconocer la implicación de sus miembros y seguir difundiendo el valor del cine como herramienta de encuentro, aprendizaje y transformación social.

Aunque ya se cerraron las inscripciones, los asistentes disfrutarán, entre otras, de la proyección de una de las películas más votadas por sus miembros en 2025.

Entre las próximas actividades, el domingo 8 de febrero, Cine para Compartir proyectará El quinto elemento, a las 19 horas, en la sala Lumière de Mutxamel.