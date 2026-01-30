Marta Pérez-Carbonell presenta su segunda novela en Alicante: "No soy una escritora sufriente que escribe desde el desgarro"

Con una banda sonora de música italiana que cimienta la historia, Mañana seguiré viva comienza con una imagen, la de la actriz Linda Rams en la terraza del hotel de la isla de Capri donde vive retirada de la vida pública, con la vista puesta en los faraglioni, esas rocas que emergen del mar, y acompañada de su biógrafo, el periodista Lorenzo Belmonte, al que conoció por azar en sus comienzos, de amistad inquebrantable, y que ha contribuido a crear la leyenda de la diva, quien después de décadas bajo el foco, ahora quiere contar su vida, pero no toda.

Con esta visión, tan evocadora como llena de preguntas, arrancó en el imaginario de Marta Pérez-Carbonell la historia de Mañana seguiré viva (Lumen, 2026), segunda novela de esta autora de 43 años nacida en Salamanca y afincada entre Alicante y Estados Unidos, donde imparte clases de Literatura Española en la Colgate University, en Nueva York, ahora en excedencia. Una imagen que visualiza antes de ponerse a escribir, como ya le sucedió en su anterior novela (Nada más ilusorio, Lumen 2024) y como también le ha ocurrido con la que se encuentra escribiendo y de la que no suelta prenda porque "todavía está en el horno".

"Tuve esa primera imagen de ellos dos en ese balcón [en el hotel de Capri que visitó, diseñado por un joven Le Corbusier, como refleja en el libro]. La tuve igual con mi primera novela. Y de esa curiosidad que me provocan esos personajes, esas ganas de indagar un poco en sus vidas y de saber quiénes eran, empezó a salir esta segunda novela", explica Pérez-Carbonell, que reafirma que el germen de su escritura es "muy visual" a partir de fotografías que van componiendo las escenas que escribe: "Yo lo comparo con lo que te ocurre con los sueños, que es algo que te viene sin que tú lo controles, y ahora me doy cuenta de que eso me ha pasado muchas veces de pequeña y de adolescente, lo que pasa es que entonces no lo desarrollé, fueron imágenes que quedaron ahí y no acabaron siendo una novela. Pero hay otras que sí me provocan curiosidad suficiente como para seguir indagando y al final es un poco como una película que ves en el cine".

Portada del libro "Malana seguiré viva" / Rafa Arjones

"Solo podemos novelar el recuerdo"

Películas para esta novela ha visto "muchísimas" de la edad dorada del cine italiano rodadas en los años 50 y 60 en Cinecittà, de Fellini, Antonioni, Rossellini, algunos de los cuales aparecen en la novela sin saber si lo suyo es real o ficcionado porque a ese juego se entrega Marta Pérez-Carbonell, ese espacio difuso entre los hechos y los relatos que se cuentan sobre los hechos, que ya desarrolló en su anterior obra y que retoma en Mañana seguiré viva para disfrute del lector.

"Conforme avanzas en la novela hay más juego con la realidad. Es un tema que me fascina porque creo que la realidad tiene mucho de ficción, la vida tiene mucho de narración y de relato que nosotros construimos desde nuestra propia idea para encontrar sentido a todo lo que ocurre", señala la autora, que añade que "el pasado, sobre todo, se asemeja mucho a la ficción porque además dependemos de la memoria para acceder a él, que es tan traicionera" y, como dice la protagonista de la novela, "no se pueden contar los hechos del pasado, solo podemos novelar el recuerdo".

Para la protagonista de su historia, la escritora tuvo en mente a actrices como Sofia Loren o Monica Vitti, "de esa belleza de otro tiempo que embelesa, pero Linda no es ninguna de ellas", aclara, ya que su personaje es una actriz de origen español, de pasado turbulento, casi octogenaria, con una vida hecha "y con una voluntad de ser ella quien narra porque ha pasado toda su vida en el ojo público, se han posado muchas miradas sobre ella y ahora es ella quien mira y quien narra". Además "no se resiste a estar solo contando historias sino que quiere hacer cosas, quiere seguir viviendo, y el título de la novela va cobrando importancia conforme avanzan las páginas porque para mí era importante su actitud vital".

Sin presión para la segunda novela

Cuenta la autora que su primera novela empezó a pergeñarla diez años antes de que se publicara -"vi claro el final en un viaje, de repente algo me hizo clic y me puse a escribir", recuerda-. La segunda, sin embargo, la empezó a crear coincidiendo con las primeras revisiones de la primera, cuando aún no estaba editada ni podía augurar la buena acogida que tuvo, por lo que no sufrió la presión de la segunda novela.

La escritora Marta Pérez-Carbonell, en su visita a INFORMACIÓN / Rafa Arjones

"Yo ese éxito lo viví con un poco de incredulidad y con mucha ilusión. No me creó ese bloqueo que a veces se puede dar porque yo había empezado a escribir la segunda inmediatamente después", reflexiona, tras apuntar que esas expectativas con la segunda novela se generan "si eres muy joven" en tu debut, "pero yo tenía 41 años y me sentía serena, segura y tranquila. No soy una escritora sufriente que escribe desde el desgarro".

Lo que no esperaba la alicantina, acostumbrada a firmar artículos y ensayos, es que novelar le resultara tan adictivo y placentero: "Fue lo que más me sorprendió: lo absorbente que me resultó la escritura de ficción. Sentía que me enraizaba al presente. Estaba muy absorbida y para mí fue muy divertido y apasionante". No sabe, ahora que ha sido madre, qué tal compaginará ambas facetas igual de absorbentes "porque ahora la logística es más complicada y no es tan fácil como antes encontrar el momento para escribir, pero ahí estoy".