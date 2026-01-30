Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimisión concejala de UrbanismoDimisión Pérez-HickmanNormativa vivienda públicaAlerta por viento en AlicanteTráfico Alicante hoyProcesionaria perrosPrimitiva Alicante
instagramlinkedin

Fallecimiento

Muere a los 71 años la actriz Catherine O'Hara, madre de Kevin en 'Solo en casa'

Catherine O'Hara.

Catherine O'Hara. / AP

Redacción

La actriz canadiense Catherine O'Hara, conocida por su papel como la madre de Kevin en la película 'Solo en casa', ha muerto este viernes a los 71 años tras una breve enfermedad, según ha confirmado este viernes el representante de la estrella canadiense a 'Variety'.

La intérprete también apareció en 'Beetlejuice' y series como 'Schitt's Creek', 'The Last of Us' o 'The Studio'. La segunda temporada de esta última, una comedia de Seth Rogen, había comenzado recientemente su rodaje.

O'Hara comenzó su trayectoria profesional a mediados de los 70 en la televisión canadiense, con 'Second City Television'. En 2020 fue galardonada con un premio Emmy y, un año después, con un Globo de Oro por su interpretación de Moira Rose, la extravagante matriarca de la comedia 'Schitt’s Creek'. Además, en 2025 había estado nominada de nuevo al Emmy y hace solo unas semanas al Globo de Oro por 'The Studio'.

Carrera cinematográfica

O'Hara también tuvo una exitosa carrera cinematográfica. Debutó en el largometraje en 1980 en la película 'Double Negative', que también protagonizó con sus coprotagonistas de 'Second City Television', John Candy, Eugene Levy y Joe Flaherty. A lo largo de 1980 y 1990, la actriz apareció en películas como 'After Hours' (1985) y 'Heartburn' (1986) de Martin Scorsese.

También interpretó a Delia Deetz en la película de terror y comedia 'Beetlejuice' (1988). Posteriormente, encarnó a Kate McCallister en la exitosa comedia 'Solo en casa' (1990) y su secuela 'Solo en casa 2' (1992). Los papeles recientes de O'Hara también incluyen la secuela 'Beetlejuice Beetlejuice', en la que repitió su papel de Delia Deetz, y la película de acción de Apple 'Argylle'.

Noticias relacionadas

Además, la intérprete canadiense dobló en varias películas animadas, entre ellas 'Pesadilla antes de Navidad' (1993), 'Chicken Little' (2005), 'La familia Addams' (2019), 'Elemental' (2023) y 'The Wild Robot' (2024).

TEMAS

  1. La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
  2. Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
  3. El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
  4. Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
  5. Dos empresas preparan el terreno para que se construya un hospital privado en Orihuela Costa a finales de año
  6. Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante
  7. Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
  8. El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua

Rafael Altamira vuelve a "hablar" a través de la Inteligencia Artificial

El fiscal concluye que los acusados del desfalco en el geriátrico de Aspe buscaban el control absoluto

El fiscal concluye que los acusados del desfalco en el geriátrico de Aspe buscaban el control absoluto

Cine para Compartir: veinte años de pasión común en Alicante

Cine para Compartir: veinte años de pasión común en Alicante

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

Rafael Altamira "revive" gracias a la inteligencia artificial en una exposición en El Campello

Rafael Altamira "revive" gracias a la inteligencia artificial en una exposición en El Campello

La gestora de Les Naus niega que el Ayuntamiento de Alicante adjudicara las viviendas: “Fue la cooperativa”

La gestora de Les Naus niega que el Ayuntamiento de Alicante adjudicara las viviendas: “Fue la cooperativa”

El nudo gordiano

El nudo gordiano

Homenaje en Alicante al teniente fiscal Juan Carlos Carranza tras su jubilación

Homenaje en Alicante al teniente fiscal Juan Carlos Carranza tras su jubilación
Tracking Pixel Contents