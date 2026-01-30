Otro premio Emporia para el MARQ: la exposición "Ciudades de luz" se convierte en la mejor muestra efímera del 2025

La exposición Ciudades de luz. Ákra Leuké, Lucentum, Laqant, exhibida en el MARQ el pasado año, se ha alzado con el Emporia de Oro 2025 a la mejor muestra efímera no itinerante. Estos premios, que alcanzan ya su 13.ª edición y están certificados por la Fundación Veredictas Internacional, reconocen la excelencia en el ámbito de la arquitectura efímera y el diseño interior a través de obras realizadas en museos, exposiciones, ferias o festivales, entre otros espacios.

La muestra, impulsada por la Fundación CV MARQ y la Diputación de Alicante a través del Museo Arqueológico de Alicante, abordaba la evolución del yacimiento del Tossal de Manises-Lucentum, en la Albufereta, desde su fundación cartaginesa hasta su transformación en ciudad islámica. El proyecto museográfico es obra del arquitecto Ángel Rocamora, del estudio Rocamora Arquitectura, cuyo trabajo ha logrado combinar el rigor arqueológico con el uso de tecnología avanzada y una museografía de carácter inmersivo.

El MARQ, durante la inauguración de su exposición temporal Ciudades de luz / Alex Domínguez

Como ya ocurriera con otras exposiciones como Dinastías. Los primeros reinos de la Europa Prehistórica o El legado de las dinastías Qin y Han, China. Los Guerreros de Xi’an, el máximo reconocimiento de los Premios Nacionales de Arquitectura Efímera Emporia ha vuelto a recaer en una arquitectura efímera creada por Rocamora para el MARQ. En esta ocasión, el jurado ha valorado especialmente la capacidad de la muestra para sumergir al público en una experiencia accesible e innovadora, aspectos clave en la concesión del galardón.

Las tres salas temporales y la biblioteca del MARQ acogieron esta exposición desde diciembre de 2024 hasta octubre de 2025. La muestra estuvo comisariada por Manuel Olcina Doménech, director del MARQ; Rafael Pérez Jiménez, arquitecto colaborador de la Fundación MARQ y director del Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante; y por Antonio Guilabert Mas y Eva Tendero Porras, ambos técnicos de excavaciones de la Fundación MARQ. Contó, además, con el patrocinio de las fundaciones Asisa y La Caixa.

Noticias relacionadas

Los Premios Emporia celebran este año su 13.ª edición y se han consolidado como el principal reconocimiento de referencia en el ámbito de la arquitectura efímera. Cuentan con el respaldo de importantes organizaciones, universidades y medios especializados, y su jurado está integrado exclusivamente por profesionales designados por entidades del sector, escuelas de arquitectura y medios de comunicación de reconocido prestigio.