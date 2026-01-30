À Punt refuerza el sector audiovisual valenciano con la contratación del 100% de la producción a empresas de la Comunidad

En 2025 la televisión pública valenciana ha aumentado un 22% la producción destinada a informativos y programas de estreno y lo ha hecho con empresas de la Comunidad Valenciana en un 100%, con la única excepción de una producción audiovisual que ha realizado con las televisiones autonómicas de la Forta y que se estrenará próximamente.

Este incremento en la producción y en su totalidad en empresas de la Comunitat Valenciana, apuntan desde À Punt, refuerza el papel de la radiotelevisión pública como motor del audiovisual de nuestra Comunidad.

Programas como Fas Festa, Valencians al món o el magazine de la tarde antes eran realizados por dos productoras, una de la Comunidad Valenciana y otra del resto de España. Ahora, la dirección de À Punt ha primado que sean solo empresas de nuestra Comunidad las que produzcan estos espacios.

En este sentido, ha aumentado un 22% respecto a 2024 la producción asociada, es decir, la que À Punt hace con otras empresas del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, que engloba los programas de entretenimiento, las diferentes retransmisiones como Fallas, Magdalena u Hogueras y el resto de contenidos audiovisuales que À Punt encomienda a las empresas productoras. En total han estado 2.057 horas frente a las 1.934 horas del año 2024.

El incremento de la producción propia también ha sido de un 22% y abarca todo el tiempo dedicado a informativos, especiales informativos y el tiempo, pero durante 2025 también se han realizado con recursos propios programas como La via verda, el magazine matinal Connexió CV y el espacio deportivo La Banda. En total han sido 1.813 horas de emisión, un 22% más que en 2024 y supone cerca del 32% del tiempo de emisión de la cadena.

Aumento en el rendimiento de los estudios

Este aumento en la producción propia y de producción asociada con empresas de la Comunidad Valenciana ha sido posible gracias al aumento del rendimiento de los estudios de la televisión que acogen diferentes programas que se graban o emiten a diferentes horas.

Esta política de rentabilizar los platós al máximo también ha supuesto un ahorro en alquiler de platós externos, un dinero que ha ido destinado a invertir en más producciones. Y una mayor inversión en programas nuevos ha dado como resultado la disminución en un 15% anual del tiempo dedicado a las redifusiones, es decir, repeticiones de programas ya emitidos: 7% en 2025 frente al 22% en 2024.

Una televisión pública accesible

Además, la dirección de À Punt continúa siendo un medio de comunicación público accesible a toda la población. En este sentido, À Punt ha conseguido los objetivos marcados en cuanto a horas semanales subtituladas, con audiodescripción y con lengua de signos.

De hecho, la ley marca un mínimo legal de 100 horas subtituladas, 15 horas con audiodescripción y 15 con lengua de signos por semana y À Punt ha hecho 130 horas subtituladas, 24 horas con audiodescripción y 22 con lengua de signos.

Estas conclusiones se desprenden del informe con datos extraídos del sistema de planificación y gestión de la programación de la televisión pública valenciana.