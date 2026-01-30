À Punt refuerza el sector audiovisual valenciano con la contratación del 100% de la producción a empresas de la Comunidad
La política de rentabilizar los platós al máximo supone un ahorro de costes que permite una mayor inversión en programas
El aumento de la producción propia en informativos y programas ha sido de un 22%
En 2025 la televisión pública valenciana ha aumentado un 22% la producción destinada a informativos y programas de estreno y lo ha hecho con empresas de la Comunidad Valenciana en un 100%, con la única excepción de una producción audiovisual que ha realizado con las televisiones autonómicas de la Forta y que se estrenará próximamente.
Este incremento en la producción y en su totalidad en empresas de la Comunitat Valenciana, apuntan desde À Punt, refuerza el papel de la radiotelevisión pública como motor del audiovisual de nuestra Comunidad.
Programas como Fas Festa, Valencians al món o el magazine de la tarde antes eran realizados por dos productoras, una de la Comunidad Valenciana y otra del resto de España. Ahora, la dirección de À Punt ha primado que sean solo empresas de nuestra Comunidad las que produzcan estos espacios.
En este sentido, ha aumentado un 22% respecto a 2024 la producción asociada, es decir, la que À Punt hace con otras empresas del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana, que engloba los programas de entretenimiento, las diferentes retransmisiones como Fallas, Magdalena u Hogueras y el resto de contenidos audiovisuales que À Punt encomienda a las empresas productoras. En total han estado 2.057 horas frente a las 1.934 horas del año 2024.
El incremento de la producción propia también ha sido de un 22% y abarca todo el tiempo dedicado a informativos, especiales informativos y el tiempo, pero durante 2025 también se han realizado con recursos propios programas como La via verda, el magazine matinal Connexió CV y el espacio deportivo La Banda. En total han sido 1.813 horas de emisión, un 22% más que en 2024 y supone cerca del 32% del tiempo de emisión de la cadena.
Aumento en el rendimiento de los estudios
Este aumento en la producción propia y de producción asociada con empresas de la Comunidad Valenciana ha sido posible gracias al aumento del rendimiento de los estudios de la televisión que acogen diferentes programas que se graban o emiten a diferentes horas.
Esta política de rentabilizar los platós al máximo también ha supuesto un ahorro en alquiler de platós externos, un dinero que ha ido destinado a invertir en más producciones. Y una mayor inversión en programas nuevos ha dado como resultado la disminución en un 15% anual del tiempo dedicado a las redifusiones, es decir, repeticiones de programas ya emitidos: 7% en 2025 frente al 22% en 2024.
Una televisión pública accesible
Además, la dirección de À Punt continúa siendo un medio de comunicación público accesible a toda la población. En este sentido, À Punt ha conseguido los objetivos marcados en cuanto a horas semanales subtituladas, con audiodescripción y con lengua de signos.
De hecho, la ley marca un mínimo legal de 100 horas subtituladas, 15 horas con audiodescripción y 15 con lengua de signos por semana y À Punt ha hecho 130 horas subtituladas, 24 horas con audiodescripción y 22 con lengua de signos.
Estas conclusiones se desprenden del informe con datos extraídos del sistema de planificación y gestión de la programación de la televisión pública valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos hijos de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas
- Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos
- El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- Tres fragatas de la Armada realizan una escala en Alicante y dos de ellas podrán ser visitadas el fin de semana
- Dos empresas preparan el terreno para que se construya un hospital privado en Orihuela Costa a finales de año
- El Supremo se pronuncia sobre un millonario pago de Altea por el agua
- Los bancos no vieron nada irregular en las transferencias de 600.000 euros en dos años en el caso de geriátrico de Aspe