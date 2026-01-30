Rafael Altamira "revive" gracias a la inteligencia artificial en una exposición en El Campello

"Estoy muy feliz de estar de vuelta en mi amada terreta después de un largo exilio de casi 90 años". Con esta frase, una recreación audiovisual de Rafael Altamira, elaborada mediante inteligencia artificial, daba la bienvenida a los asistentes que, entusiasmados, acudieron este viernes a la inauguración de la exposición Rafael Altamira: un alicantino universal ubicada en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de El Campello.

Se trata de una muestra compuesta por un total de 17 paneles informativos que recogen diversas facetas de la vida personal y profesional del jurista, literato, hispanista y humanista alicantino de proyección internacional. A través de una extensa biografía apoyada en imágenes y documentos, la exposición permite conocer en profundidad a una figura poliédrica, considerada una de las más influyentes en España y Europa hasta su exilio a México en 1944.

La inauguración de la muestra se produce tras la repatriación, el pasado año, de los restos de Altamira desde México hasta El Campello, donde recibió sepultura conforme a su voluntad. El acto contó con la presencia de numerosas personalidades del ámbito institucional y cultural. Durante la inauguración intervinieron Dorian Gomis, concejala de Cultura de El Campello; Francisco Moreno, comisario de la muestra; Ignacio Ramos Altamira, comisario y bisnieto de Rafael Altamira; Juanjo Berenguer, alcalde de El Campello; Toni Pérez, presidente de la Diputación Provincial de Alicante; y Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura.

La exposición que se puede visitar en la Casa de Cultura de El Campello / INFORMACIÓN

Además del Ayuntamiento de El Campello, la exposición ha contado con la colaboración de la Universidad de Alicante y el Instituto Jorge Juan de Alicante. La muestra está comisariada por los académicos Francisco Moreno e Ignacio Ramos Altamira, mientras que la coordinación ha corrido a cargo de la catedrática de la Universidad de Alicante Eva Valero. Esta exposición permanecerá abierta al público en El Campello hasta el próximo 22 de febrero y está previsto que sea visitada durante ese periodo por alumnado de los dos institutos públicos del municipio y de otras localidades de la comarca. Posteriormente, recorrerá distintas sedes de la Universidad de Alicante y se ofrecerá a instituciones académicas y culturales de todo el país.

Revisitar toda una vida entre textos e imágenes

La exposición Rafael Altamira: un alicantino universal reúne textos e imágenes que recorren los años de formación de Altamira, su vinculación con la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, la Extensión Universitaria que impulsó en Oviedo, su viaje a América, los homenajes recibidos en Alicante, su etapa como director general de Primera Enseñanza, su reconocimiento internacional, su participación en la creación del Tribunal Internacional de La Haya y su firme talante pacifista.

También se abordan sus vivencias personales y familiares durante la Guerra Civil, su exilio en México, su fallecimiento, los homenajes póstumos, la celebración en España del Año Internacional Rafael Altamira, los nuevos reconocimientos en Alicante, El Campello y Madrid, así como su simbólica "vuelta a casa" junto a su esposa, Pilar Redondo. Una exposición que forma parte de los últimos actos programados dentro del Año Altamira, que concluirá el próximo 10 de febrero en Madrid, coincidiendo con la fecha de nacimiento del jurista, en la sede central del Instituto Cervantes. En ese acto final, autoridades, familiares y académicos asistirán al depósito de objetos personales del humanista en la emblemática Caja de las Letras de la institución.

INFORMACIÓN

Una sorpresa generada con inteligencia artificial

Pero aún faltaba una voz por escuchar: la del propio protagonista. La inteligencia artificial permitió "revivir" a Rafael Altamira, quien, a través de un vídeo generado digitalmente, dio la bienvenida a los asistentes a la inauguración. "Como saben, el pasado año regresé al lugar de mis sueños más gratos, donde descansaré para la eternidad gracias al esfuerzo de mucha gente, de mis descendientes y de las distintas instituciones que han hecho posible mi repatriación y la de mi esposa, Pilar Redondo", explicaba en la pieza audiovisual.

Noticias relacionadas

En el vídeo, de algo más de dos minutos de duración, Altamira invita a adentrarse en los paneles informativos donde "podrán conocer mis orígenes, mis estudios, mis largos años de trabajo por la educación y la cultura del pueblo español, por la recuperación del vínculo espiritual con los pueblos de la América hispana y por el entendimiento pacífico entre las naciones". Una sorpresa que aporta un componente interactivo y emotivo a la muestra, disponible para el público hasta el próximo 22 de febrero.