Tres expertos en cine analizan en Alicante lo mejor y lo peor de 2025: de "Sirat" a "Los pecadores"

Un año más, el divulgador audiovisual y profesor de Comunicación en la Universidad de Alicante, Luis López Belda, vuelve a poner bajo el foco lo más destacado del cine español e internacional. La Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogerá el próximo lunes 2 de febrero, a las 19 horas, la mesa redonda Resumen del año cinematográfico 2025, dentro de la programación del Alicante Premiere Fest 2026. Se trata de una cita que reúne tanto rigor crítico como pasión por el cine, y que sirve como punto de encuentro para estudiantes, profesionales del audiovisual y público general interesado en el análisis cinematográfico.

En esta edición, López Belda estará acompañado por los periodistas Gonzalo Eulogio, de Cadena SER, y Augusto González, de Información TV. Juntos repasarán lo mejor y lo más decepcionante del año cinematográfico, basándose en una lista elaborada a partir de las votaciones de analistas locales y nacionales. La propuesta, organizada por la Asociación Audiovisual Comunicaacción, permite ofrecer una visión amplia y contrastada del panorama, donde se destacan tanto las producciones que marcaron tendencia como aquellas que quedaron por debajo de las expectativas.

Cartel de la jornada "Resumen del año cinematográfico 2025" / INFORMACIÓN

Presentación del nuevo anuario

Durante la jornada también se presentará el Anuario Cinematográfico 2025. La caída del imperio usoniano, un volumen de 137 páginas que compila más de cien películas comentadas. El libro combina reseñas libres con fichas en las que se evalúa desde el guion y la emoción hasta la perspicacia y el ritmo de cada obra, distinguiendo entre “las importantes” y aquellas que “nos hubiera gustado disfrutar más”. Además, incluye un apartado con títulos que recibieron críticas positivas, pero que el autor no pudo visionar a tiempo, ofreciendo así una panorámica lo más completa posible del año cinematográfico.

El anuario se presentará junto a la reedición y actualización de todos los volúmenes anteriores, que próximamente estarán disponibles en Amazon. Mientras tanto, los ejemplares de ediciones anteriores pueden adquirirse en la web de la editorial Esplendor en la quiebra (https://esplendorenlaquiebra.com). De esta manera, las obras sirven como un recorrido por una industria en constante cambio y permiten analizar con perspectiva de tiempo el impacto de las plataformas de streaming y la globalización de los contenidos hacia una mirada más alejada de Hollywood.

Una imagen de los tres ponentes de la mesa redonda, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante / INFORMACIÓN

Debates y rankings en torno al cine

En el Anuario Cinematográfico 2025 destaca una película por encima de todas: The Brutalist. La cinta, dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody y Felicity Jones, alcanza un 81% de valoración final, situándose en lo más alto del ranking. Le sigue muy de cerca Una batalla tras otra, una de las favoritas para los próximos Oscar, con un 80% de valoración. El tercer puesto del podio queda compartido por cuatro títulos, todos ellos con una puntuación del 79%: la película animada Flow, la emotiva La semilla de la higuera sagrada, la multinominada Los pecadores y la terrorífica Weapons.

En sentido contrario, el anuario también recoge aquellos títulos de los que se esperaba más de lo que finalmente ofrecieron. Entre ellos se encuentran Romería, Sorda o The Smashing Machine, así como otras producciones como María Callas, La trama fenicia y las películas de Marvel Los 4 Fantásticos y Thunderbolts. Varias de estas obras serán analizadas en profundidad durante la mesa redonda que tendrá lugar en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, en el marco del Alicante Premiere Fest 2026. La discusión cobrará especial relevancia gracias a la reciente atención que generan las nominaciones a los Oscar, incluyendo la doble nominación de la producción española Sirat.