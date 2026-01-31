Instrumentos insólitos y emoción para toda la familia con ADDA SIMFÒNICA y Fetén Fetén

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El concierto tendrá lugar el jueves 5 de febrero, a las 18:00 horas, una cita ideal para que niños y adultos compartan una tarde de descubrimiento musical

La música sinfónica puede ser divertida, cercana y sorprendente. Esa es la premisa de Fetén Fetén Sinfónico, la propuesta con la que ADDA SIMFÒNICA invita a familias enteras a descubrir —o redescubrir— la música desde otro lugar: el del juego, la imaginación y la emoción compartida.

El concierto tendrá lugar el jueves 5 de febrero, a las 18:00 horas, en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), y está pensado expresamente para que niños y adultos disfruten juntos de una experiencia musical diferente.

Fetén Fetén es el dúo formado por Jorge Arribas y Diego Galaz, dos músicos que llevan años conquistando escenarios de todo el país gracias a su manera única de acercarse a la música popular. Su sello es inconfundible: melodías llenas de humor, ternura y creatividad, interpretadas con instrumentos poco habituales, muchos de ellos construidos a partir de objetos cotidianos.

Calidez y humor

En sus conciertos pueden aparecer violines diminutos, serruchos musicales, cucharas, campanas, juguetes sonoros y otros artefactos inesperados que, lejos de ser una simple curiosidad, se convierten en auténticos protagonistas musicales. El resultado es un universo sonoro que despierta la curiosidad desde la primera nota y mantiene la atención tanto de los más pequeños como de los adultos.

En esta ocasión, ese mundo creativo da un paso más con el formato sinfónico. La calidez y el humor de Fetén Fetén se funden con la potencia, el color y la riqueza expresiva de una orquesta, ampliando las posibilidades sonoras y emocionales del espectáculo. El diálogo entre lo popular y lo sinfónico, entre tradición y modernidad, da lugar a un concierto vibrante y accesible, donde todo parece posible.

Lejos de ser un recital al uso, Fetén Fetén Sinfónico propone una manera distinta de escuchar. Aquí se viene a dejarse sorprender, a reír, a emocionarse y a compartir. Una experiencia ideal para quienes se inician en la música sinfónica y también para quienes creen conocerla bien, pero quieren verla desde una mirada más lúdica y cercana.

Entradas ya disponibles:

Las entradas ya están disponibles en este enlace, con un precio de 15 euros para adultos, 30 % de descuento para menores de 30 y mayores de 65 años, y entrada gratuita para menores de 16. Una oportunidad perfecta para convertir una tarde cualquiera en un recuerdo compartido.

Porque la música, cuando se vive en familia, suena todavía mejor.

